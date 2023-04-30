الغلوسي يطالب بالتحقيق في وفاة المشجعة الرجاوية وفوضى التذاكر
طالب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات وفاة المشجعة الرجاوية في الازدحام الذي شهده محيط مركب محمد الخامس، قبيل مواجهة دور ربع النهائي لعصبة الأبطال الإفريقية، مساء أمس السبت،
وقال الغلوسي في تدوينة له على صفحته بالفيسبوك إن التحقيق يجب أن يطال الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي ساهمت في حدوث فوضى بمحيط الملعب، والتقصير المفترض في التنظيم، ومسؤولية الشركة المدبرة للملعب، وأيضا ظروف وملابسات توزيع وبيع تذاكر المباراة.
وأوضح رئيس جمعية حماية المال العام أنه “في الوقت الذي لازال فيه المغاربة ينتظرون نتائج التحقيق في تذاكر المونديال دون جدوى، نزلت علينا أخبار تفيد أن عددا مهما من أنصار الرجاء يتوفر على تذاكر مباراة الرجاء والأهلي ولم يتمكن من دخول ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، الذي عرف عدة إصلاحات التهمت أموالا كبيرة دون أن يظهر عليه أي إصلاح.”
وأضاف المحامي الغلوسي، أن ذلك حدث دون تقديم أي توضيح من طرف المسؤولين عن الملعب، مشيرا إلى أن التقارير المتداولة تبين أن سوء تنظيم واضح وفوضى كبيرة تسببت في تدافع كبير في محيط الملعب، وهو مايطرح من جديد مسؤولية “كازا إيفنت” الشركة المشرفة على التنظيم،
واعتبر الغلوسي، أن رائحة مضاربة وفساد أزكمت الأنوف، وأن التذاكر بيعت بشكل يفوق الطاقة الإستيعابية للملعب، لتكديس البشر في الزوايا، وليربح التجار والسماسرة، مشددا على أن حياة الناس لاتهمهم، وأنه لايجب أن تمر مأساة وفاة المشجعة الرجاوية دون حساب، ومعاقبة المتورطين، دون تأخير، بدلا من الرهان على الوقت كالعادة لطي الملف
13 تعليقات
يجب فتح تحقيق نزيه للوقوف على حقيقة هاته الوفاة المؤلمة..
اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة..
فعلا ما يقول الغنوسي حقيقي كالعادة السماسرة والتجار يفعلون ما يحلوا لهم لا تهمهم لا كرة القدم. ولا سلامة الجمعور.
بصفتي مواطن مغربي لا يمكن تنظيم كأس العالم في هذه الظروف الصعبة..
اجار الله في المصاب الجلل عائلة الفقيدة وتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأسكنها فسيح جناته ..
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويه الصبر والسلوان و لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
الجمهور يتحمل مسؤولية ذالك ..
على السيد وكيل جلالة الملك ان يتدخل في هاته القضية التي اشغلت الرأي العام..
انا لله وانا اليه راجعون.اللهم اغفر لها و ارحمها ..
أين أبوها أين أمها إخوانها كيف لفتاة تسافر من مدينة إلى مدينة لوحدها لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم..
الموت واحدة والاسباب مجهولة…
اللهم ارحمها وارحم موتانا وجميع المسلمين اجمعين..
فوضى التذاكر في مونديال قطر. وفوضى التذاكر في الداربيضاء.وستبقى الفوضى ان لم تضاربوا هؤلاء التجار والسماسرة الذين يهمهم جمع المال. افضل لهم من الرياضة وسلامة الجمهور.