In this Tuesday, May 15, 2018, photo, scientist Fabrice De Bond picks up a vial containing frozen donor sperm samples in a lab at Melbourne IVF in Melbourne, Australia. (AP Photo/Wong Maye-E)

محكمة تأمر هولنديا بعدم التبرع بالحيوانات المنوية

2023-04-30 / 13:54
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هبة بريس _ وكالات

أمرت محكمة متبرعا هولنديا (41 عاما) بالحيوانات المنوية أنجب ما بين 500 و600 طفل حول العالم بالتوقف عن مساهماته بسبب مخاوف، وفق “سي أن أن”.

وقالت المحكمة الهولندية في حكمها، الجمعة، إنه سوف يدفع نحو 100 ألف يورو (110 آلاف دولار) عن كل مخالفة، إذا لم يمتثل للقرار.

وأمرت الرجل بالتواصل مع العيادات في الخارج لإتلاف أي عينات من السائل المنوي لديها، باستثناء تلك المخصصة للآباء الذين لديهم أطفال بالفعل.

وكانت مؤسسة Donorkind الهولندية التي تمثل الأطفال والآباء الهولنديين الذين استعانوا بخدمات الرجل قد رفعت دعوى قضائية ضده للمطالبة بإيقافه عن التبرع، وجادلت بأن تبرعات الرجل المستمرة تنتهك الحق في حياة خاصة للأطفال المانحين، وتعيق قدرتهم على تكوين علاقات رومانسية بسبب مخاوف من حدوث علاقات جنسية بين أخوة وزواج الأقارب.

وتم بالفعل استبعاد المتبرع، عام 2017، من التبرع من خلال الجمعية الهولندية لأمراض النساء والتوليد (NVOG)، وكان في ذلك الوقت قد أنجب نحو 100 طفل في 11 عيادة مختلفة، لكن ذلك لم يمنعه من مواصلة مساهماته في الخارج.

ووفقا للإرشادات الطبية الهولندية، يمكن للمتبرع أن ينجب 25 طفلا فقط، لتجنب حدوث علاقات جنسية بين أقارب، ومشكلات نفسية.

وقال فان دير مير، رئيس مجلس إدارة المنظمة المعنية بمساعدة الأشخاص الذين ولدوا بواسطة متبرعين العثور على آبائهم، إن المؤسسة تلقت مكالمات هاتفية من أمهات. وقال: “المكالمات جاءت من جميع أنحاء العالم.. تشعر الأمهات بالقلق للغاية ويتساءلن عما إذا كان أطفالهن من نفس المتبرع”.

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