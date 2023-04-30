سلطات الدار البيضاء ترخص لمغني أهان المرأة المغربية و نادي المحامين يضع شكاية في مواجهته
أعلن نادي المحامين عن وضعه شكاية ضد مغني الراب الشهير بوبا و ذلك على خلفية استعماله كلمات تحمل إهانة للمرأة المغربية في أغانيه و الإساءة للدين الإسلامي.
وبين رئيس نادي المحامين بالمغرب الاستاذ مراد العجوطي في تغريدة له على موقع تويتر على أن الجمعية توصلت بمئات الرسائل بخصوص إقامة حفل غنائي لهذا المغني ة بعد دراسة المراسلات المتواصل بها تبين أن المغني استعمل عبارة مهينة وجارحة تسيئ لكرامة الشعب المغربي وتسيئ للدين الإسلامي
كما بد أن الزيارة الأخيرة للمغني بوبا الذي ظهر في فيديو من أحد صالونات الطيران الخاص يعتبر استفزازا لمشاعر الشعب المغربي خصوصا و أن المعني بالأمر لم يقدم اعتذارا للشعب المغربي بخصوص الكلمات الجارحة و المهينة التي استخدمها في عدد من أغانيه.
واعتبر رئيس نادي المحامين بالمغرب أن زيارة المغني المثير للجدل يمكن أن يسبب اخلالا بالنظام العام مذكرا بمقتضيات المادة 4 من القانون الخاص بالأجانب التي تنص على أنه يمكن أيضا رفض دخول أي أجنبي إلى التراب المغربي إذا كان وجوده به قد يشكل تهديدا للنظام العام.
وقامت سلطات الدار البيضاء بالترخيص لإقامة حفل لهذا المغني يوم 21 يونيو في تحد صارخ لمشاعر الشعب المغربي و ذلك في مواجهة مطالبات لالغاء الحفل حيث وصلت عريضة لالغاء الحفل لأكثر من 5000 توقيع
12 تعليقات
يجب معاقبته لان المغاربة والدين الاسلامي والمرأة المغربية خط احمر..
من رخص له إلا من يسيئ اصلا للمرأة المغربية.للمجتمع المغربي الذين لا وطنية . ولا غيرة لهم لهذا الوطن. ترخيص ضدا فينا. تضامنا مع نادي المحامات.
لا نريده المجيء الى بلدنا والإهانة اليه .لعنة الله عليه..
يجب مقاضاته دوليا ..
يجب رفع رفع دعوى قضائية ضده وضد وزارة الثقافة التي سمحت له بهذا العرض المسيء لنا ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم انتم منه اشد انتقام..
بوبا مدفوع ومدعوم من جهات اخرى لتشويه سمعة المغرب ..
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم جميعا..
نقول له ان المغرب والدين الاسلامي اشرف منه بكثير ..
حسبي الله ونعم الوكيل في هذا اللعين ..
مجلس مدينة الدارالبيضاء هو المسؤول الأول عن هذا الحفل الذي اعطى الترخيص لهذا العظيم الضمير بوبا ..
فين كانو هذ المحاميين من التضخم و احتكار الاقتصاد و شغب التسيير والله هزلت ولينا كنجيوكم بحال شي ذباب لا تحترمون حتى ذكائنا