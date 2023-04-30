سلطات الدار البيضاء ترخص لمغني أهان المرأة المغربية و نادي المحامين يضع شكاية في مواجهته

هبة بريس _ الرباط

أعلن نادي المحامين عن وضعه شكاية ضد مغني الراب الشهير بوبا و ذلك على خلفية استعماله كلمات تحمل إهانة للمرأة المغربية في أغانيه و الإساءة للدين الإسلامي.

وبين رئيس نادي المحامين بالمغرب الاستاذ مراد العجوطي في تغريدة له على موقع تويتر على أن الجمعية توصلت بمئات الرسائل بخصوص إقامة حفل غنائي لهذا المغني ة بعد دراسة المراسلات المتواصل بها تبين أن المغني استعمل عبارة مهينة وجارحة تسيئ لكرامة الشعب المغربي وتسيئ للدين الإسلامي

كما بد أن الزيارة الأخيرة للمغني بوبا الذي ظهر في فيديو من أحد صالونات الطيران الخاص يعتبر استفزازا لمشاعر الشعب المغربي خصوصا و أن المعني بالأمر لم يقدم اعتذارا للشعب المغربي بخصوص الكلمات الجارحة و المهينة التي استخدمها في عدد من أغانيه.

واعتبر رئيس نادي المحامين بالمغرب أن زيارة المغني المثير للجدل يمكن أن يسبب اخلالا بالنظام العام مذكرا بمقتضيات المادة 4 من القانون الخاص بالأجانب التي تنص على أنه يمكن أيضا رفض دخول أي أجنبي إلى التراب المغربي إذا كان وجوده به قد يشكل تهديدا للنظام العام.

وقامت سلطات الدار البيضاء بالترخيص لإقامة حفل لهذا المغني يوم 21 يونيو في تحد صارخ لمشاعر الشعب المغربي و ذلك في مواجهة مطالبات لالغاء الحفل حيث وصلت عريضة لالغاء الحفل لأكثر من 5000 توقيع

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