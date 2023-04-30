إدانة 50 مغربيا بالسجن لتزويرهم الجنسية الجزائرية!!

2023-04-30 / 11:52
3
هبة بريس _ الرباط

قالت صحف جزائرية ان محكمة سيدي بلعباس الابتدائية غربي الجزائر، ادانت 50 مغربيا بالسجن بعد “ثبوت” تورطهم في تزوير الجنسية الجزائرية، بتواطئ من أحد الموظفين بمصلحة الجنسية على مستوى الولاية الذي يعتبر المتهم الرئيسي في القضية.

وأصدرت المحكمة بعد يومين من الاستماع للمتهمين والمرافعات، أحكاما بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات في حق 38 مغربيا، بينهم عدد كبير من النساء، والسجن لمدة سنتين موقوف النفاذ في حق 12 آخرين، في حين برّأت 10 مغاربة بينهم قاصران وامرأة مصابة بالبكم.

أما المتهم الرئيسي وهو جزائري يعمل موظفا بمصلحة الجنسية، فقد أدين بـ15 سنة سجنا نافذا بعد أن كانت النيابة قد التمست له المؤبد، في حين قضت المحكمة بالسجن على شريكته المغربية بـ7 سنوات سجنا نافذا، وهي التي كانت المعاون الأول له.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إيطاليا.. محاولة اغتصاب تطيح بمهاجر مغربي سري

إيطاليا.. محاولة اغتصاب تطيح بمهاجر مغربي سري

2023-04-29 / 10:30
Photo of الجالية المغربية بهولندا تترقب “عيد الملك” لكسب المغانم و اقتناء الهدايا

الجالية المغربية بهولندا تترقب “عيد الملك” لكسب المغانم و…

2023-04-27 / 10:10
Photo of م–صرع مهاجر مغربي في تبادل إطلاق نار مع الشرطة الإيطالية

م–صرع مهاجر مغربي في تبادل إطلاق نار مع الشرطة…

2023-04-24 / 18:55
Photo of نقابة أطباء السودان تناشد المجتمع الدولي والإقليمي المساعدة العاجلة

نقابة أطباء السودان تناشد المجتمع الدولي والإقليمي المساعدة العاجلة

2023-04-23 / 15:42
Photo of عيد الفطر.. سفير المملكة في السويد يلتقي بالكفاءات المغربية

عيد الفطر.. سفير المملكة في السويد يلتقي بالكفاءات المغربية

2023-04-22 / 19:19
Photo of في جو مفعم بالود.. الجالية المغربية في سيرينيو الإيطالية تحتفي بعيد الفطر

في جو مفعم بالود.. الجالية المغربية في سيرينيو الإيطالية…

2023-04-21 / 10:31
Photo of “إفطار السلام”… مائدة رمضانية تجمع مسؤولين إسبان ويهود ومسلمين بتاراغونا

“إفطار السلام”… مائدة رمضانية تجمع مسؤولين إسبان ويهود ومسلمين…

2023-04-20 / 22:44
Photo of الجالية المسلمة في أوروبا تحتفل بعيد الفطر غدا الجمعة

الجالية المسلمة في أوروبا تحتفل بعيد الفطر غدا الجمعة

2023-04-20 / 20:20
Photo of ظاهرة جمع التبرعات على طريقة “أبو حمزة” تتضاعف بمساجد هولندا

ظاهرة جمع التبرعات على طريقة “أبو حمزة” تتضاعف بمساجد…

2023-04-18 / 16:21
Photo of إيطاليا : تنظيم إفطار جماعي تحت شعار ” التعايش بين الثقافات .. رهان إيجابي

إيطاليا : تنظيم إفطار جماعي تحت شعار ” التعايش…

2023-04-16 / 21:29

‫3 تعليقات

  2. الصحف الجزائرية تكتب ما تكتب من اجل رفع مستوى الحموضة جنسية ماذا وهل العيش في الجزاير احسن من المغرب لو كان كدلك لما ذا ركوب قوارب الموت، هذا يبقى مجرد من شخص شاهد بعينيه العيش فى الجزاير

  3. هاؤلاء هم جواسيس جندهم المخزن العميل ليكونوا طابور خامسا و مخلب قط لضرب استقرار الجزاءر خدمة لبنو الصوص لذا وجب إنزال أقصى أنواع العقوبة في حقهم و الحكم عليهم بالإعدام شنقا و في الساحة العمومية و أمام ااملء ليكونوا عبرة لمن يعتبر و عضة لمن يتعض

    1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق