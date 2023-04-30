إدانة 50 مغربيا بالسجن لتزويرهم الجنسية الجزائرية!!

هبة بريس _ الرباط

قالت صحف جزائرية ان محكمة سيدي بلعباس الابتدائية غربي الجزائر، ادانت 50 مغربيا بالسجن بعد “ثبوت” تورطهم في تزوير الجنسية الجزائرية، بتواطئ من أحد الموظفين بمصلحة الجنسية على مستوى الولاية الذي يعتبر المتهم الرئيسي في القضية.

وأصدرت المحكمة بعد يومين من الاستماع للمتهمين والمرافعات، أحكاما بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات في حق 38 مغربيا، بينهم عدد كبير من النساء، والسجن لمدة سنتين موقوف النفاذ في حق 12 آخرين، في حين برّأت 10 مغاربة بينهم قاصران وامرأة مصابة بالبكم.

أما المتهم الرئيسي وهو جزائري يعمل موظفا بمصلحة الجنسية، فقد أدين بـ15 سنة سجنا نافذا بعد أن كانت النيابة قد التمست له المؤبد، في حين قضت المحكمة بالسجن على شريكته المغربية بـ7 سنوات سجنا نافذا، وهي التي كانت المعاون الأول له.

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