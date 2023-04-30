صدمة بعد وفاة مشجعة رجاوية وسؤال المسؤولية يفرض نفسه

2023-04-30 / 11:02
12
هبة بريس _ ع عياش

شهدت مواجهة الرجاء والأهلي المصري، السبت، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، حدثاً مؤسفاً تمثل بوفاة مشجعة قبيل المباراة، نتيجة تدافع وازدحام كبير عند إحدى بوابات ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء،

ويرجح بقوة انّ المشجعة نورا البالغة من العمر 29 سنة، توفيت نتيجة تدافع وازدحام عند إحدى بوابات ملعب محمد الخامس.

ونقلت الضحية إلى أحد مستشفيات الدار البيضاء قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، ما أحدث صدمة قوية في صفوف المشجعين ومختلف مكونات نادي الرجاء الرياضي، وحالة من الارتباك في صفوف اللجنة المنظمة والسلطات الأمنية.

وشهدت عملية دخول الجماهير الرجاوية إلى الملعب فوضى عارمة وتدافعاً بين المناصرين، وهو الشيء الذي أرجعه العديد من الجماهير إلى سوء تنظيم عملية الدخول إلى الملعب، فيما مصادر أخرى وجهت أصابع الاتهام إلى الشركة المكلفة بتنظيم المباريات، التي تجرى في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتحدث البعض على منصات التواصل الإجتماعي عن تزوير عدد كبير من التذاكر، وبشكل غير مسبوق، ما ساهم في الفوضى والازدحام، الذي أدى إلى وفاة مشجعة في مقتبل العمر”.

وامام الإسهاب الكبير في الحديث عن الفاجعة يفترض فتح تحقيق شفاف ودقيق وبتجرد كامل حتى لا يتكرر المشهد في مناسبات أخرى

ولأن الوقائع واحدة والتصريحات متعددة فالحادث المأساوي ادخل الجهة المنظمة عنق الزجاجة فيما حمل البعض الآخر المءؤولية لبعض رجال الأمن دون اغفال دور الجماهير في الكارثة .

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ماراطون الرباط الدولي .. العداءة المغربية فاطمة الزهراء كردادي تحرز اللقب

ماراطون الرباط الدولي .. العداءة المغربية فاطمة الزهراء كردادي…

2023-04-30 / 13:03
Photo of المغربي أيت شيتاشن يحرز لقب نصف ماراطون الرباط الدولي

المغربي أيت شيتاشن يحرز لقب نصف ماراطون الرباط الدولي

2023-04-30 / 10:15
Photo of استبعاد فريق إسرائيلي من مسابقة “رجبي “

استبعاد فريق إسرائيلي من مسابقة “رجبي “

2023-04-30 / 09:44
Photo of برشلونة المتصدر يمطر شباك ريال بيتيس برباعية نظيفة في الليغا

برشلونة المتصدر يمطر شباك ريال بيتيس برباعية نظيفة في…

2023-04-29 / 21:48
Photo of أبوخلال يسجل ويساهم في قيادة تولوز للتتويج بكأس فرنسا

أبوخلال يسجل ويساهم في قيادة تولوز للتتويج بكأس فرنسا

2023-04-29 / 21:09
Photo of الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد عبور الرجاء

الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد…

2023-04-29 / 21:05
Photo of ” ريال مدريد”يستعيد توازنه ويضرب ألميريا برباعية

” ريال مدريد”يستعيد توازنه ويضرب ألميريا برباعية

2023-04-29 / 20:41
Photo of رونالدو يوجه رسالة خاصة لجماهير النصر بعد الفوز على الرائد

رونالدو يوجه رسالة خاصة لجماهير النصر بعد الفوز على…

2023-04-29 / 18:05
Photo of ماميلودي صن داونز ينهي مشوار شباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال

ماميلودي صن داونز ينهي مشوار شباب بلوزداد الجزائري بدوري…

2023-04-29 / 17:17
Photo of (فيديو) نايف أكرد يسجل ثاني أهدافه في الدوري الإنجليزي

(فيديو) نايف أكرد يسجل ثاني أهدافه في الدوري الإنجليزي

2023-04-29 / 16:59

‫12 تعليقات

  3. رحم الله الفقيده بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته وجبر الله عزاءكم. إنا لله و إنا إليه راجعون. الرحمة والمغفرة لها ..

  5. البقاء لله عز وجل اللهم ربنا ارحمها واغفرلها واسكنها فسيح جناتك. اللهم امين..

  7. تعازينا الحارة لعائلة الفقيدة.اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة..

  8. البقاء لله وحده. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة..

  11. إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمها واغفر لها. زائد خسارة الرجاء 3 مرات على التوالي..

  12. هناك فيديووات عديدة يتبن ان الامن كان هو المسؤول عن الانفلات الامني ولاكن معندكمش الشجاعة تقولو هذشي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق