مقتل 5 أشخاص من بينهم أطفال في حادث إطلاق نار بتكساس

2023-04-30 / 10:45
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت وسائل إعلام أميركية، أمس السبت 29 أبريل، عن مقتل 5 أشخاص في حادث إطلاق نار وقع في ولاية تكساس الأمريكية.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد وقع الحادث فى حوالى الساعة 11:31 مساء بالتوقيت المحلي في بلدة “كليفلاندا” التي تقع على بعد 55 كلم شمال”هيوستن”، حيث تلقى مسؤولون من مكتب عمدة مقاطعة سان جاسينتو مكالمة حول حادث إطلاق نار على أشخاص داخل منزل.

وذكرت السلطات أنها مازالت تبحث عن المشتبه به الذي كان مسلحا ببندقية من طراز AR-15 وكان مخمورا.

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