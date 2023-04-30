المغربي أيت شيتاشن يحرز لقب نصف ماراطون الرباط الدولي
هبة بريس _ رياضة
أحرز العداء المغربي عمر أيت شيتاشن، اليوم الأحد، لقب الدورة السادسة لنصف الماراطون الدولي للرباط، قاطعا مسافة السباق في ظرف ساعة واحدة و01 د و01 ث .
وعاد المركزان الثاني والثالث على التوالي للمغربي حمزة لمقرطس ،(1س و01 د و31ث) والإثيوبي هافماتو ابادي جيبريسلاسي (1 د و01 و43 ث
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10 تعليقات
فخر المغرب اللهم احفظه..
المغاربة ولله الحمد يرفعون العلم المغربي في شتى الميادين..
اسود المغرب حفظهم الله جميعا..
ابطال المغرب الحقيقين..
مسيرة موفقة يارب للعداء المغربي ايت شيتاشن على احرازه نصف الماراطون..
تهانينا الحارة له ومسيرة موفقة..
اللهم بارك وزد في ذالك ..
مبروك ل أيت شيتاشن على هذا التتويج ..
اللهم احفظ أبناء بلدنا الحبيب…
تتويج جاء بعد بذل مجهود كبير وعناء بعد مشقة كبيرة ..