المغربي أيت شيتاشن يحرز لقب نصف ماراطون الرباط الدولي

هبة بريس _ رياضة

أحرز العداء المغربي عمر أيت شيتاشن، اليوم الأحد، لقب الدورة السادسة لنصف الماراطون الدولي للرباط، قاطعا مسافة السباق في ظرف ساعة واحدة و01 د و01 ث .

وعاد المركزان الثاني والثالث على التوالي للمغربي حمزة لمقرطس ،(1س و01 د و31ث) والإثيوبي هافماتو ابادي جيبريسلاسي (1 د و01 و43 ث

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