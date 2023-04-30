المغربي أيت شيتاشن يحرز لقب نصف ماراطون الرباط الدولي

2023-04-30 / 10:15
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هبة بريس _ رياضة

أحرز العداء المغربي عمر أيت شيتاشن، اليوم الأحد، لقب الدورة السادسة لنصف الماراطون الدولي للرباط، قاطعا مسافة السباق في ظرف ساعة واحدة و01 د و01 ث .

وعاد المركزان الثاني والثالث على التوالي للمغربي حمزة لمقرطس ،(1س و01 د و31ث) والإثيوبي هافماتو ابادي جيبريسلاسي (1 د و01 و43 ث

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