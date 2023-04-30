استبعاد فريق إسرائيلي من مسابقة “رجبي “

2023-04-30 / 09:44
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هبة بريس

أعلن “عالم الرجبي”، الهيئة الحاكمة العالمية لرياضة اتحاد الرجبي، أن قرار استبعاد فريق إسرائيلي من المشاركة في مسابقة دولية استضافتها جنوب أفريقيا خلال الشهر الماضي لم يكن تمييزيًا، بل وقع اتخاذه لدواع أمنية.

وفي 3 شباط/ فبراير الماضي، أخبر اتحاد جنوب أفريقيا للعبة فريق “تل أبيب هيت” بأنه لم يعد مدعوا للمشاركة في مسابقة دولية استضافتها جوهانسبرغ في 24 آذار/ مارس الماضي، ليقع تعويضه بناد أمريكي في وقت لاحق.

وفي ذلك الوقت، قال الرئيس التنفيذي لاتحاد جنوب أفريقيا للرجبي إنه بعد الاستماع إلى “آراء مجموعات أصحاب المصلحة المهمين”، تم اتخاذ قرار بإلغاء دعوة “تل أبيب هيت”.. “لتجنب احتمال أن تصبح المنافسة مصدرًا للانقسام، على الرغم من حقيقة أن إسرائيل هي عضو كامل العضوية في عالم الرجبي”.

وأصدرت وزارة الرياضة والفنون والثقافة في جنوب أفريقيا بيانًا موجزًا في شباط/ فبراير الماضي يدعم قرار إلغاء دعوة الفريق الإسرائيلي “لضمان بيئة آمنة” في البطولة.

في المقابل، أعلن الرئيس التنفيذي للفريق الإسرائيلي، بيت سيكل، أنه لا يوافق على الحجة القائلة بأن الإلغاء يتعلق بالتهديدات الأمنية، كما جادلت جنوب أفريقيا وخلص تحقيق لـ”عالم الرجبي”.

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