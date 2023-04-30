4 وزراء خارجية عرب يجتمعون في عمّان مع نظيرهم بالنظام السوري

2023-04-30 / 09:38
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت الخارجية الأردنية، الأحد، أن العاصمة عمان ستستضيف، الإثنين، اجتماعا لـ4 وزراء خارجية عرب مع نظيرهم لدى النظام السوري.

وذكرت الخارجية في بيان، “يستضيف الأردن، غدا الاثنين، اجتماعاً لوزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، وجمهورية مصر العربية، مع وزير خارجية الجمهورية العربية السورية”.

وأوضحت أن “الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة يوم 14 إبريل 2023”.

وذلك “للبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية، وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية”، وفق البيان.

تجدر الإشارة إلى أن “اجتماع جدة بحث جهود حل أزمة سوريا وعودتها لمحيطها العربي”، وفق بيان للخارجية السعودية حينها.

ويأتي الاجتماع مع تنامي التوجه الرسمي لدى دول عربية، لإعادة سوريا لمحيطها العربي، وذلك بعد زيارتين أجراهما وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، إلى جدة والقاهرة في أبريل/نيسان الجاري، لأول مرة منذ 2011، ووسط بدء إجراءات سعودية لإعادة الخدمات القنصلية مع دمشق.

وتم تجميد عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية عام 2011، على خلفية قمع النظام للاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير.

وتأتي تلك التطورات قبيل نحو 3 أسابيع من انعقاد القمة العربية في الرياض في 19 مايو 2023.

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تعليق واحد

  1. اجتماع وزراء الدول العربية بعد ثلاتة أسابيع من الحرب المجانية واخد القرار بعد شهرين وتنفيذه بعد سنة أو أكثر أو حتى الدورة القادمة للقمة العربية. أهل السودان يقتلون على يد خونة انتهازيبن يقتلون من أجل الكراسي وهذا هو حال حكام الدول العربية.

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