طقس الأحد.. كتل ضبابية مع تساقط زخات رعدية بهذه المناطق

2023-04-30 / 09:06
10
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تظل الأجواء نسبيا حارة إلى حارة بأقصى الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية ونسبيا حارة داخل منطقة سوس.

وستتشكل كتل ضبابية محلية قرب السهول الشمالية، وهطول زخات رعدية محلية بمرتفعات الاطلسين الكبير والمتوسط، جنوب المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية-الشرقية.

ومن المرتقب، أيضا، تسجيل هبات لرياح نوعا ما قوية بكل من جنوب المنطقة الشرقية، جنوب البلاد والسواحل الوسطى، مع تناثر غبار محلي داخل اقاليمنا الجنوبية والجنوب الشرقي

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 09 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس و الريف، وما بين 21 و 25 درجة شرق الأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي، وستكون ما بين 15 و 20 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة العليا، فستكون في انخفاض.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول سواحل المحيط الأطلسي

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الغلوسي يطالب بالتحقيق في وفاة المشجعة الرجاوية وفوضى التذاكر

الغلوسي يطالب بالتحقيق في وفاة المشجعة الرجاوية وفوضى التذاكر

2023-04-30 / 14:18
Photo of الوساطة في التوظيف بالشرطة يُورّط رجل وسيدة

الوساطة في التوظيف بالشرطة يُورّط رجل وسيدة

2023-04-30 / 13:58
Photo of التامك ..”السجون” في صلب المخططات التنموية

التامك ..”السجون” في صلب المخططات التنموية

2023-04-30 / 12:58
Photo of سلطات الدار البيضاء ترخص لمغني أهان المرأة المغربية و نادي المحامين يضع شكاية في مواجهته

سلطات الدار البيضاء ترخص لمغني أهان المرأة المغربية و…

2023-04-30 / 12:18
Photo of خبير امني ..”الذئاب المنفردة” تريد خلق هيكل لوجيستيكي لضرب المغرب

خبير امني ..”الذئاب المنفردة” تريد خلق هيكل لوجيستيكي لضرب…

2023-04-29 / 19:15
Photo of “فاتح ماي”.. دعوة إلى فرض ضريبة على الثروة

“فاتح ماي”.. دعوة إلى فرض ضريبة على الثروة

2023-04-29 / 18:55
Photo of مخيمات تندوف…اعتصامات ومظاهرات ضد مسلحي “البوليساريو”

مخيمات تندوف…اعتصامات ومظاهرات ضد مسلحي “البوليساريو”

2023-04-29 / 18:27
Photo of وزارة الفلاحة تبرر ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية

وزارة الفلاحة تبرر ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية

2023-04-29 / 17:49
Photo of وزارة الفلاحة : ترقيم الأضاحي بلغ 33% من العدد المستهدف

وزارة الفلاحة : ترقيم الأضاحي بلغ 33% من العدد…

2023-04-29 / 17:35
Photo of الإنفاق العسكري لعام 2022.. دولتان خليجيتان الأعلى في الشرق الأوسط

الإنفاق العسكري لعام 2022.. دولتان خليجيتان الأعلى في الشرق…

2023-04-29 / 17:09

‫10 تعليقات

  6. يجب ترشيد الماء في الأماكن العمومية والملاعب والفنادق والمقاهي وهذا لن يتأتى إلا بالزجر والغرامات المالية .كما يجب فرض ضريبة على من يتجاوز الشطر الثاني في المنازل …

  7. نواجه الجفاف والمضاربة والاحتكار والزيادة في الأسعار. اللهم الطف بنا واعفو عنا…

  9. وأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ..

  10. قوله تعالى: «هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ۚ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ »..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق