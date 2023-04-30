طقس الأحد.. كتل ضبابية مع تساقط زخات رعدية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تظل الأجواء نسبيا حارة إلى حارة بأقصى الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية ونسبيا حارة داخل منطقة سوس.

وستتشكل كتل ضبابية محلية قرب السهول الشمالية، وهطول زخات رعدية محلية بمرتفعات الاطلسين الكبير والمتوسط، جنوب المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية-الشرقية.

ومن المرتقب، أيضا، تسجيل هبات لرياح نوعا ما قوية بكل من جنوب المنطقة الشرقية، جنوب البلاد والسواحل الوسطى، مع تناثر غبار محلي داخل اقاليمنا الجنوبية والجنوب الشرقي

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 09 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس و الريف، وما بين 21 و 25 درجة شرق الأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي، وستكون ما بين 15 و 20 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة العليا، فستكون في انخفاض.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول سواحل المحيط الأطلسي

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0