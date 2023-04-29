الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد عبور الرجاء

2023-04-29 / 21:05
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هبة بريس _ رياضة

حسم نادي الأهلي تأهله رسميا إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب الرجاء ، بعد التفوق عليه في مجموع مباراتي ذهاب وإياب دور الثمانية بنتيجة 2-0.

وانتهت مباراة الإياب بين الرجاء الرياضي والأهلي، مساء اليوم السبت على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف.

وشهد الشوط الأول محاولات من الرجاء لتسجيل هدف أول، لكن جميع المحاولات وقف لها دفاع الأهلي وحارسه محمد الشناوي.

وأهدر نجم الرجاء يسرى بوزوك، ركلة جزاء مع نهاية الشوط الأول، ارتدت من العارضة، بعد أن احتسبها الحكم على المالي أليو ديانج.

وكان الأهلي تفوق في الذهاب على ملعب القاهرة الدولي، بهدفين دون رد، سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

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