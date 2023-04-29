” ريال مدريد”يستعيد توازنه ويضرب ألميريا برباعية

2023-04-29 / 20:41
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هبة بريس _ رياضة

حقق فريق ريال مدريد فوزا ثمينا على ضيفه ألميريا 4-2 في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت على “سانتياغو برنابيو”.

واستعاد فريق ريال مدريد توازنه وضمن الوصافة بفضل ثلاثية الفرنسي كريم بنزيمة، وذلك بعد صدمة السقوط أمام جيرونا 2-4 في المرحلة الماضية.

وغاب عن الريال صانع الألعاب الكرواتي لوكا مودريتش بسبب إصابة قد تحرمه من المشاركة في نهائي الكأس ضد أوساسونا وذهاب نصف نهائي دوري الأبطال ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في 6 و9 أيار/مايو.

وسجل لريال مدريد، كريم بنزيمة “هاتريك” في الدقائق 5 و17 و42، ورودريجو 47، بينما سجل لألميريا لازارو في الدقيقة 46، ولوكاس روبيرتوني في الدقيقة 61.

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