“فاتح ماي”.. دعوة إلى فرض ضريبة على الثروة

2023-04-29 / 18:55
1
هبة بريس _ الرباط

دعت عدة مركزيات نقابية إلى مسيرات في عدد من المدن تخليدا لعيد الشغل الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، ويتوقع أن تهيمن أزمة الغلاء على الاحتجاجات ضد الحكومة وفق ما أعلنت تلك الهيئات النقابية.

الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، قال أن هذه السنة يتم تخليد العيد الأممي للشغل في ظروف استثنائية تتميز بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة.

ويلفت موخاريق في تصريح إلى أن الشعار الذي سيكون في المسيرات الاحتجاجية بمختلف المدن هو “أوقفوا مسلسل التهاب الأسعار وتدهور القدرة الشرائية”، مؤكدا أن “فاتح ماي سيكون ذكرى للاحتجاج والاستنكار على هذه الأوضاع التي لم تعد تطاق”.

وبشأن اجتماع النقابات المركزية مؤخرا مع الحكومة، يؤكد المسؤول النقابي أنه طالب بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة على كل المواد الأساسية والخدماتية، مضيفا مطالب الزيادة العامة في الأجور بالرفع من الحد الأدنى في القطاع لفلاحي والصناعي ومن معاشات التقاعد “الهزيلة”.

وجدد موخاريق رفضه لمبررات الحكومة حول الوضعية الاقتصادية الصعبة بأنها تمتلك آليات لاستخلاص الضرائب من المتهربين من سدادها، داعيا إلى “ضرورة سن ضريبة على الثروة لتكريس التضامن الاجتماعي”.يقول ذات المسؤول لأصوات مغاربية _

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خبير امني ..”الذئاب المنفردة” تريد خلق هيكل لوجيستيكي لضرب المغرب

خبير امني ..”الذئاب المنفردة” تريد خلق هيكل لوجيستيكي لضرب…

2023-04-29 / 19:15
Photo of مخيمات تندوف…اعتصامات ومظاهرات ضد مسلحي “البوليساريو”

مخيمات تندوف…اعتصامات ومظاهرات ضد مسلحي “البوليساريو”

2023-04-29 / 18:27
Photo of وزارة الفلاحة تبرر ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية

وزارة الفلاحة تبرر ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية

2023-04-29 / 17:49
Photo of وزارة الفلاحة : ترقيم الأضاحي بلغ 33% من العدد المستهدف

وزارة الفلاحة : ترقيم الأضاحي بلغ 33% من العدد…

2023-04-29 / 17:35
Photo of الإنفاق العسكري لعام 2022.. دولتان خليجيتان الأعلى في الشرق الأوسط

الإنفاق العسكري لعام 2022.. دولتان خليجيتان الأعلى في الشرق…

2023-04-29 / 17:09
Photo of وجدة .. انتشار ظاهرة السرقة عبر الدراجات النارية والساكنة تطالب بتكثيف الدوريات الأمنية

وجدة .. انتشار ظاهرة السرقة عبر الدراجات النارية والساكنة…

2023-04-29 / 16:58
Photo of استمرار اغلاق مركز صحي بثلاثاء الأولاد بسطات يعمق معاناة المرضى

استمرار اغلاق مركز صحي بثلاثاء الأولاد بسطات يعمق معاناة…

2023-04-29 / 16:45
Photo of جمعويون مغاربة بفرنسا يطالبون وقف حملة إبادة الكلاب الضالة

جمعويون مغاربة بفرنسا يطالبون وقف حملة إبادة الكلاب الضالة

2023-04-29 / 16:30
Photo of المؤسسة السجنية بني ملال تحتفل بالذكرى ال15 لتأسيس مندوبية السجون

المؤسسة السجنية بني ملال تحتفل بالذكرى ال15 لتأسيس مندوبية…

2023-04-29 / 16:04
Photo of بطلب من السلطات الألمانية.. توقيف شخص من أصول غانية في مطار طنجة

بطلب من السلطات الألمانية.. توقيف شخص من أصول غانية…

2023-04-29 / 15:53

تعليق واحد

  1. يا موخاريق راك معروف عند المغاربة بالخيانة والثراؤ،الغير المشروع نريد تطبيق من اين،لك هذا على الجميع وخاصة كبار المسؤولين الذين يعيثون فساد في الأرض

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق