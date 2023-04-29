تندوف الجزائر
الصورة من الارشيف

مخيمات تندوف…اعتصامات ومظاهرات ضد مسلحي “البوليساريو”

2023-04-29 / 18:27
1
هبة بريس _ الرباط

تعرف مند مدة مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر اضطرابات واحتجاحات ضد غطرسة واعتداءات قياديي عصابات البوليساريو.
وكرد فعل ؛ نظم أفراد من قبيلة الركيبات لبويهات اعتصاما صباح اليوم قبالة ما يعرف بوزارة دفاع الانفصاليين بالرابوني احتجاجا على المعاملة العنيفة واللاإنسانبة لعناصر ما يسمى بالأمن ضد أحد أبنائهم و يتعلق الأمر بحما ولد الحلا ولد محمد لامين ولد المهيدي، وهو الحادث الذي وقع ليلة الخميس المنصرم.

ولتفريق هذا الاعتصام السلمي، لجأت مايسمى بعناصر أمن البوليساريو إلى إطلاق عيارات في الهواء بأسلحة “كالاشنيكوف”، مرغـِمة إياهم على التراجع والابتعاد عن الباب الرئيسية لمقر ما يعرف بوزارة الدفاع، لكن قوة عزيمة المعتصمين جعلتهم يواصلون حركتهم الاحتجاجية.

و قد تم اعتقال 11 شابا من قبيلة لبيهات من طرف ما يسمى درك البوليساريو تقول _ ميدي 1 _

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الغلوسي يطالب بالتحقيق في وفاة المشجعة الرجاوية وفوضى التذاكر

الغلوسي يطالب بالتحقيق في وفاة المشجعة الرجاوية وفوضى التذاكر

2023-04-30 / 14:18
Photo of الوساطة في التوظيف بالشرطة يُورّط رجل وسيدة

الوساطة في التوظيف بالشرطة يُورّط رجل وسيدة

2023-04-30 / 13:58
Photo of التامك ..”السجون” في صلب المخططات التنموية

التامك ..”السجون” في صلب المخططات التنموية

2023-04-30 / 12:58
Photo of سلطات الدار البيضاء ترخص لمغني أهان المرأة المغربية و نادي المحامين يضع شكاية في مواجهته

سلطات الدار البيضاء ترخص لمغني أهان المرأة المغربية و…

2023-04-30 / 12:18
Photo of طقس الأحد.. كتل ضبابية مع تساقط زخات رعدية بهذه المناطق

طقس الأحد.. كتل ضبابية مع تساقط زخات رعدية بهذه…

2023-04-30 / 09:06
Photo of خبير امني ..”الذئاب المنفردة” تريد خلق هيكل لوجيستيكي لضرب المغرب

خبير امني ..”الذئاب المنفردة” تريد خلق هيكل لوجيستيكي لضرب…

2023-04-29 / 19:15
Photo of “فاتح ماي”.. دعوة إلى فرض ضريبة على الثروة

“فاتح ماي”.. دعوة إلى فرض ضريبة على الثروة

2023-04-29 / 18:55
Photo of وزارة الفلاحة تبرر ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية

وزارة الفلاحة تبرر ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية

2023-04-29 / 17:49
Photo of وزارة الفلاحة : ترقيم الأضاحي بلغ 33% من العدد المستهدف

وزارة الفلاحة : ترقيم الأضاحي بلغ 33% من العدد…

2023-04-29 / 17:35
Photo of الإنفاق العسكري لعام 2022.. دولتان خليجيتان الأعلى في الشرق الأوسط

الإنفاق العسكري لعام 2022.. دولتان خليجيتان الأعلى في الشرق…

2023-04-29 / 17:09

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق