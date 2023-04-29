تندوف الجزائر
الصورة من الارشيف

مخيمات تندوف…اعتصامات ومظاهرات ضد مسلحي “البوليساريو”

2023-04-29 / 18:27
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هبة بريس _ الرباط

تعرف مند مدة مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر اضطرابات واحتجاحات ضد غطرسة واعتداءات قياديي عصابات البوليساريو.
وكرد فعل ؛ نظم أفراد من قبيلة الركيبات لبويهات اعتصاما صباح اليوم قبالة ما يعرف بوزارة دفاع الانفصاليين بالرابوني احتجاجا على المعاملة العنيفة واللاإنسانبة لعناصر ما يسمى بالأمن ضد أحد أبنائهم و يتعلق الأمر بحما ولد الحلا ولد محمد لامين ولد المهيدي، وهو الحادث الذي وقع ليلة الخميس المنصرم.

ولتفريق هذا الاعتصام السلمي، لجأت مايسمى بعناصر أمن البوليساريو إلى إطلاق عيارات في الهواء بأسلحة “كالاشنيكوف”، مرغـِمة إياهم على التراجع والابتعاد عن الباب الرئيسية لمقر ما يعرف بوزارة الدفاع، لكن قوة عزيمة المعتصمين جعلتهم يواصلون حركتهم الاحتجاجية.

و قد تم اعتقال 11 شابا من قبيلة لبيهات من طرف ما يسمى درك البوليساريو تقول _ ميدي 1 _

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