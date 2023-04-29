وزارة الفلاحة تبرر ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية

2023-04-29 / 17:49
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هبة بريس _ الرباط

قدمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تبريرا لارتفاع اسعار الخضر والفواكه

وقالت ذات الجهة إن هذا الارتفاع راجع بالاساس إلى التضخم الذي لحق بالقطاع الفلاحي مما أثر بشكل كبير على تكلفة الإنتاج.

وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة أن الإرتفاع الكبير في أسعار بعض المدخلات الفلاحية، لا سيما تلك المستوردة مثل الأسمدة الأزوتية والمبيدات الفلاحية أدت إلى ارتفاع بعض المنتوجات الفلاحية.

وسجل البلاغ أن إنتاج خضروات الربيع أدى إلى إعادة انتعاش سوق الخضار الرئيسية (الطماطم والبصل والبطاطس).

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تعليق واحد

  1. حكومة التبريرات…المبررات…..حكومة لا تشتغل على الحلول او تخفيف الضرر…حكومة فاشلة بكل المقاييس حتى تواصليا…!!
    لا يحزن في نفس احدهم اذا كان هدفا لسهام الانتقادات فهو اختار تحمل المسؤولية …و الامر ليس شخصيا بل هو نتاج نتائج التسيير.

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