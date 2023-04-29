وزارة الفلاحة : ترقيم الأضاحي بلغ 33% من العدد المستهدف

هبة بريس _ الرباط

قالت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن ترقيم الأغنام والماعز المعدة للتضحية هذا العام بلغ 2.25 مليون رأس أي 33 بالمائة من العدد المستهدف، حسب ما جاء في بلاغ صادر عنها.

ورغم أن الوزارة لم توضح ما إذا كانت 67% الأخرى متوفرة أم سيتم استيرادها، إلى أنها أفادت بأن عدد الوحدات المحتملة لتسمين وتحضير الأغنام والماعز لمناسبة العيد حوالي يبلغ 214000 وحدة.

وأشارت إلى أن قطاع الإنتاج الحيواني شهد تحسنا ملحوظا مقارنة ب2022 إثر تحسن الظروف المناخية وتنفيذ برنامج التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية الذي انطلق في مارس 2022. ويضم هذا البرنامج توزيع الشعير المدعم والأعلاف المركبة المدعمة لصالح مربي الماشية، فضلا عن دعم توريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز نقط الماء.

وسجلت الوزارة أنه بعد توالي سنوات جافة، يتميز الموسم الفلاحي 23/22 بغطاء نباتي مقبول على مستوى المراعي، لا سيما في الجنوب وتيمحضيت والمناطق الجبلية.

وبالإضافة إلى ذلك، مكنت الإجراءات المتخذة لتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، من احتواء الزيادة في أسعار اللحوم. كما شهد قطاع الحليب انتعاش ا ملحوظا لبدء استرجاع توازنه.

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