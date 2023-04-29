ماميلودي صن داونز ينهي مشوار شباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال

أقصي نادي شباب بلوزداد الجزائري من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب تجدد خسارته أمام نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي (2-1)، اليوم السبت في إياب ربع نهائي المسابقة.

وافتتح سفيان بوشار التسجيل للفريق الجزائري في الدقيقة 24 قبل أن يدرك ثيمبا زواني التعادل لصن داونز في الدقيقة 45 ويضيف ثابيلو مورينا الهدف الثاني في الدقيقة 49 من عمر المباراة.

وكان ماميلودي صنداونز فاز ذهابا خارج أرضه بنتيجة كبيرة (4-1) وبلغ المربع الذهبي بفوزه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (6-2) ليضرب موعداً مرتقباً مع حامل اللقب الوداد المغربي.

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