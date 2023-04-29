وجدة .. انتشار ظاهرة السرقة عبر الدراجات النارية والساكنة تطالب بتكثيف الدوريات الأمنية

2023-04-29 / 16:58
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هبة بريس - وجدة

تعيش مدينة وجدة خلال الآونة الأخيرة، على إيقاع إستفحال ظاهرة السطو على الأغراض الشخصية للمواطنين بالشارع العام، بواسطة الدراجات النارية والتهديد بالسلاح الأبيض.

وقد انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو مختلفة، خاصة بعد انتشار مقطع فيديو لمواطنة تمت سرقتها في واضحة النهار من طرف لصين ممتطيان دراجة نارية وهي تلاحقهما عبر سيارة أجرة، حيث قامت المصالح الامنية بتوقيفهما بعد انتشار المقطع المذكور.
ومن اكثر الأحياء الأكثر انتشارا لظاهرة السرقة عبر الدراجات النارية بالمدينة، نجد حي القدس وشارع النخيل اين تواجد الطالبات والطلبة بحكم قربها من جامعة محمد الأول.

هذا، وقد سببت هذه الظاهرة استياء الساكنة، مطالبة المسؤولين وعلى رأسهم السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني بالرغم من الجهود الحثيثة للعناصر الأمنية، على ضرورة تكثيف الدوريات على مدار الساعة، وذلك من أجل حماية المواطنين و ممتلكاتهم من اللصوص.

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