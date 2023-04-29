بطلب من السلطات الألمانية.. توقيف شخص من أصول غانية في مطار طنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار ابن بطوطة الدولي بمدينة طنجة، اليوم السبت 29 أبريل الجاري، من توقيف مواطن ألماني من أصول غانية، يبلغ من العمر 24 سنة، مبحوث عنه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الألمانية لتورطه في قضايا تتعلق بتهريب المخدرات.

وقد تم توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من إسطنبول بتركيا، حيث أظهرت عملية تنقيطه بقواعد معطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه يشكل موضوع نشرة حمراء بطلب من المكتب الوطني المركزي ب”Wiesbaden”، وذلك للاشتباه في تورطه في عمليات لتهريب مخدري الكوكايين والحشيش.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراءات الوضع تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني بالرباط “مكتب الأنتربول” التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بإشعار نظيره بدولة ألمانيا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

ويأتي توقيف هذا المواطن الأجنبي المبحوث عنه دوليا، في سياق تدعيم إجراءات المراقبة الأمنية بالمعابر الحدودية الوطنية، وكذا في إطار تعزيز علاقات التعاون الأمني الدولي لرصد وتوقيف المتورطين في مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

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