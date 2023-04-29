سوق السبت بسطات…أصحاب الصّنك يرغمون المارة أداء الواجبات

محمد منفلوطي_هبة بريس

في خطوة خطيرة وسابقة من نوعها، يواصل العديد من ” أصحاب الصنك”، وضع حواجز حديدية بمختلف الشوارع والأزقة المحادية لسوق المواشي ” سبت سطات”، حاملين هراوات وقضبان حديدية، مرغمين كل سيارة مارة من هناك على التوقف، واستفسار سائقها عن مساره ” واش كنتي في السوق ولفين غادي، أرا خلص”، علما أن مجموعة من السيارات المارة من هناك لاعلاقة لها بموضوع التسوق بقدر ما أصحابها قادهم القدر للمرور بالقرب من الحي الصناعي للمدينة، إذ لا يسمح للمرء بالمرور إلا إذا أدى ثمن تذكرة العبور التي قدرتها مصادرنا في عشرة دراهم ولو كانت وجهة “المرء” غير ولوج السوق علما أن الشارع المقابل للسوق الأسبوعي يتواجد بالقرب من المجمع الصناعي وبعض المؤسسات التعليمية والتجمعات السكنية.

متاريس لأشخاص، لا تترك للسائقين فرصة للحديث ماعدى ارغامهم وبأسلوب سلطوي على أداء واجبات المرور وكأنهم يفرضون حالة من التجوال، مع العلم أن الكثير من أصحاب السيارات لم يلجوا باب السوق أصلا ولم يقوموا بالتسوق داخل أروقته ذنبهم الوحيد هو مرورهم من هذا الشارع.

وقد عاش صباح اليوم السبت، فريق من ممثلي بعض المنابر الاعلامية الحدث ذاته، حين تم ايقاف سيارتهم وهم في طريقهم لتغطية فعاليات حفل الذكرى 15 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون بالسجن المحلي عين علي مومن، حيث اعترض مجموعة من الأشخاص طريقهم حاملين عصي وقضبان حديدية يلوحون بها بأسلوب سلطوي مستفز، اذ وما أن تعرفوا على هويات أصحاب السيارة حتى بدؤوا بالاعتذار بالأسلوب المتعارف عليه لديهم: ” ومسحوها فينا، وسمحولينا، والله معرفناكم….”..

وتساءل العديد من المواطنين المتضررين الذين تم توقيفهم مرات عدة من أجل مطالبتهم بأداء واجبات “الصنك”، تساءلوا عن سبب غياب مراقبة صارمة من لدن الجهات المعنية التي سمحت لهؤلاء الأشخاص بعرقلة حركة السير ومضايقة المواطنين وإخضاعهم وإذلالهم لأداء واجبات لجبايات هم في غنى عنها.

فإذا كان دفتر التحملات يلزم مكتري مرافق السوق الأسبوعي بأن يتقيد به، ولا يتعدى الاستخلاص بهذا الأخير، فإن معظم المواطنين من ساكنة الأحياء القريبة من مكان انعقاد الأسواق تتفاجأ بأناس يقيمون حواجز بالقرب من منازلهم لاستخلاص”الصنك” الشيء الذي يعد خرقا سافرا للقانون، وآخرون يستخلصون الجبايات على أراض تابعة للخواص، دون تسليم أي وصل.

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