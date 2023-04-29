جمعويون مغاربة بفرنسا يطالبون وقف حملة إبادة الكلاب الضالة
طالبت الجمعوية المغربية المقيمة بفرنسا ” صابرينا أحمد” من السلطات المغربية، بوقف عملية إيادة ” الكلاب الضالة ” التي دشنتها السلطات ومنتخبون بعدد من المدن استهدفت الكلاب الضالة .
وقالت الفاعلة الجمعوية صابرينا وهي رئيسة أكبر الجمعيات الإنسانية بفرنسا” l’association humanitaire sétoise et languedocienne alliance Méditerranée” في اتصال بجريدة ” هبة بريس” أن ما يقع من عملية إبادة الكلاب الضالة بالشوارع، هو عمل غير إنساني يخالف تماما المواثيق الدولية التي تعنى بالحيوانات الاليفة، او حتى ما أكدت عليه الديانة الإسلامية في الكتاب او السنة، من العناية بالحيوان وعدم إيداءه.
وأشارت ” صابرينا” أن موجة اعدام الكلاب الضالة بالمغرب، قد أساءت لكل المجهودات التي تبدل في حماية الحيون ومحيطه البيئي، مضيفة أن عدد من الفعاليات الجمعوية الحقوقية او في الحقل الثقافي مثال الممثل والمخرج الفرنسي المشهور ” فرانك جاستميد” الذي أطلق حملة عبر صفحاته تطالب بوقف إبادة الكلاب، كما أنه ساهم في زيارته الأخيرة إلى مدينة مراكش، في عملية جمع الكلاب الضالة والعناية بها.
كما أن حملة كبيرة قام بها حقوقيون بمختلف دول الاتحاد الاوروبي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، او عبر مراسلات وجهت للسلطات المغربية، تطالب من خلالها بوقف عملية إعدام الكلاب، لأنها تسيء إلى سمعة المغربية الحقوقية دوليا، كما أن هؤلاء إقترحوا أن تكون طرق أخرى للعناية بهذا الحيوان
ورغم موجة إيادة الكلاب الضالة، غير أن هناك مبادرات أطلقتها مجالس منتخبة يتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان، من أجل خلق مراكز ايواء والعناية بهذا الحيوان، وتلقيحه من أجل عدم التكاثر، مثال المشروع الذي أطلقه المجلس الجماعي لأكادير بدعم من المجلس الجهوي، من أجل خلق مركز كبير لايواء الكلاب الضالة والعناية بها، على آمل تعميم هذا المشروع على مدن أخرى.
وكانت أشرطة فيديو وصور وتدوينات لحقوقيين، قد وجدت طريقها الى مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها الى صفحات مسؤولين حكوميين كالوزيرة السابقة للبيئة بإيطاليا، وممثلين مشهورين، تستنكر عملية الابادة، وهذا الوضع أساء بشكل كبير للقطاع السياحي بعدد من المدن.
12 تعليقات
واش هذه عايشة في فرنسا وتطالب بعدم قتل الكلاب الضالة التي أصبحت تفترس الناس وتمنعهم من الخروج لأداء صلاة الصبح أجي أختي المغرب وعيشي معانا وملي بعض لك شي كلب ولدك ولا بنتك وانتي والله تتخرج تقتليهم وباراكا علينا من السلاوي اقهرتونا
نطالب بوقف العنف ضد الإنسانية بفرنسا
ان كانت لديك جنسيتين فعليك القاء دروسك للفرنسيين لا نحتاج لمن يعطينا الدروس لأن مشاكلنا ليست في الكلاب الضالة بل في الريع.
اجي خذوا هده الكلاب وديوهم
لم أفهم معنى تنشر التعليق بسرعة كبيرة ولا تنشروا ماكتبت المرجو التوضيح
لماذا هذه الجمعوية لا توقف الكلاب التي تنهش لحوم المغاربة بالغلاء والفساد؟
لعنة الله على المنافقين
من اراد الرفق بالكلاب ما عليه إلا أن يأتي ويجمعها ويفرق بها كما يشاء ولا مشكلة حتى ان يحملها معه إلى فرنسا وكفى تضحية بأبنائنا مقابل الرفق بالكلاب الضالة
لقاو الناس ما ياكلو اوكلو الكلاب، هاد الناس تلاقاهم عندهم شركات ديال بيع الماكلة ديال لكلاب الفاو اديرو صفقات على حساب المال العام اللي خاصو امشي للمواطن المقهور ماشي لكلاب، واللي عندو شي كلبة ولا شي كلب اربطو فدارو. ثقافة الكلاب في فرنسا والقانع في المغرب للصيد ولا للرعي أو الحراسة الالة الحقوقية
ضحايا الكلاب الضالة اغلى من الكلاب يا حاميه الانسانيةِ
هناك نوع اخطر من الكلاب الشرسة التي لا تعرف الرحمة وتنهش قوت المواطن المسكين و تصدر ثروات البلد بعد ان باعت المغرب
اما عن الكلاب التي تسمى ضالة ربما هته السيدة لا تعلم انه وقعت الكثير من الحوادث المميتة اخرها قتل معلمة في احد الدواوير بعد ان نهشت جسمها هته الكلاب
حادكين غير عند المغرب
طالبوا بعدا فرنسا عدم التضييق على المعتقدات الدينية ديالنا والمساجد في فرنسا.
طلبوا فرنسا ترفع يدها على الصحراء الشرقية
ديالنا.
إلى كايهموكم الحيوانات اكثر من بلادكم، سمحنا لكم فالكلاب أجيوا ديوهوم معاكم لفرنسا.
اديوهم ربيوهم فديوركم