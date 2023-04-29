جمعويون مغاربة بفرنسا يطالبون وقف حملة إبادة الكلاب الضالة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

طالبت الجمعوية المغربية المقيمة بفرنسا ” صابرينا أحمد” من السلطات المغربية، بوقف عملية إيادة ” الكلاب الضالة ” التي دشنتها السلطات ومنتخبون بعدد من المدن استهدفت الكلاب الضالة .

وقالت الفاعلة الجمعوية صابرينا وهي رئيسة أكبر الجمعيات الإنسانية بفرنسا” l’association humanitaire sétoise et languedocienne alliance Méditerranée” في اتصال بجريدة ” هبة بريس” أن ما يقع من عملية إبادة الكلاب الضالة بالشوارع، هو عمل غير إنساني يخالف تماما المواثيق الدولية التي تعنى بالحيوانات الاليفة، او حتى ما أكدت عليه الديانة الإسلامية في الكتاب او السنة، من العناية بالحيوان وعدم إيداءه.

وأشارت ” صابرينا” أن موجة اعدام الكلاب الضالة بالمغرب، قد أساءت لكل المجهودات التي تبدل في حماية الحيون ومحيطه البيئي، مضيفة أن عدد من الفعاليات الجمعوية الحقوقية او في الحقل الثقافي مثال الممثل والمخرج الفرنسي المشهور ” فرانك جاستميد” الذي أطلق حملة عبر صفحاته تطالب بوقف إبادة الكلاب، كما أنه ساهم في زيارته الأخيرة إلى مدينة مراكش، في عملية جمع الكلاب الضالة والعناية بها.

كما أن حملة كبيرة قام بها حقوقيون بمختلف دول الاتحاد الاوروبي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، او عبر مراسلات وجهت للسلطات المغربية، تطالب من خلالها بوقف عملية إعدام الكلاب، لأنها تسيء إلى سمعة المغربية الحقوقية دوليا، كما أن هؤلاء إقترحوا أن تكون طرق أخرى للعناية بهذا الحيوان

ورغم موجة إيادة الكلاب الضالة، غير أن هناك مبادرات أطلقتها مجالس منتخبة يتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان، من أجل خلق مراكز ايواء والعناية بهذا الحيوان، وتلقيحه من أجل عدم التكاثر، مثال المشروع الذي أطلقه المجلس الجماعي لأكادير بدعم من المجلس الجهوي، من أجل خلق مركز كبير لايواء الكلاب الضالة والعناية بها، على آمل تعميم هذا المشروع على مدن أخرى.

وكانت أشرطة فيديو وصور وتدوينات لحقوقيين، قد وجدت طريقها الى مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها الى صفحات مسؤولين حكوميين كالوزيرة السابقة للبيئة بإيطاليا، وممثلين مشهورين، تستنكر عملية الابادة، وهذا الوضع أساء بشكل كبير للقطاع السياحي بعدد من المدن.

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