مطالب للحكومة بإعلان بني ملال اخنيفرة “جهة منكوبة”

ع.الله عياش - هبة بريس

طالب لحسن الداودي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، والوزير السابق، بإعلان جهة بني ملال خنيفرة جهةً منكوبة، مشددا على أنها يجب أن تفعل ذلك بسرعة.

واختار الداودي التحدث الى الحكومة في مقطع مصور نشره عبر حسابه على يوتيوب، 27 أبريل 2023، اذ قال ” إن جهة بني ملال اخنيفرة ليس فيها ماء، والسدود فارغة، كما أنها لا تتوفر على مياه جوفية، فضلا أنها تعرضت في الأيام الأخيرة لرياح قوية و”الشركَي”، مما جعل النباتات تجف وثمار الأشجار تتساقط يابسة”

واضاف ” هذه السنة لن يتم جني الزيتون أو البرتقال أو غيرهما من المزروعات، لقد تدمر كل شيء، مما يستدعي تخصيص دعم مالي مباشر للساكنة والمنتجين والفلاحين.”

ودعا الداودي إلى العمل على فتح أوراش بمختلف الجماعات الترابية بالجهة، من أجل تشغيل المواطنين، بما يخفف من وطأة الوضع الاقتصادي الصعب جدا.

وشدد المتحدث ذاته، أن كل هذا لن يُعالَج دون مراجعة قانون المالية، مشيرا إلى أن ظروف إعداد الأخير تغيرت، ولذلك يجب تعديله من أجل توفير السيولة والإطار القانوني لتوفير الدعم للساكنة، وخلق انطلاقة جديدة للساكنة، وبعث الأمل لديها

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