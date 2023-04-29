الرصاص يلعلع بسلا لإيقاف شخص حرض كلبا شرسا على مواطنين

2023-04-29 / 12:11
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هبة بريس

اضطر مقدم شرطة يعمل بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، فجر اليوم السبت 29 أبريل الجاري، لاستعمال سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و26 سنة، من ذوي السوابق القضائية، واللذين هدّدا أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم وعرّضا عناصر الشرطة لاعتداء خطير بواسطة السلاح الابيض وعن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة.

وكانت دورية للشرطة قد ضبطت المشتبه فيهما، رفقة شخص ثالث، وهم في حالة تلبس بحيازة السلاح الأبيض، حيث واجهوا عناصر الأمن بمقاومة عنيفة باستعمال السيوف وعن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة، وهو ما اضطر مقدم الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين تحذيريتين، وعيار ثالث أصاب الكلب الذي تم تحريضه.

وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من درء الخطر الناتج عن المشتبه فيهم، حيث تم توقيف اثنين من بينهم وحجز الأسلحة البيضاء المستعملة في هذا الاعتداء.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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