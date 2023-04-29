بسبب غيابه عن التدريبات.. “أجاكسيو” يتخذ إجراء تأديبياً ضد الجزائري بلايلي

2023-04-29 / 12:08
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هبة بريس - وكالات

أعلن نادي أجاكسيو فتح “إجراء تأديبي” بحق لاعب الوسط الدولي الجزائري يوسف بلايلي الذي تغيّب مرة أخرى عن التدريبات لأيام عدة، رغم نعيه عمّه عبر حسابه على إنستغرام.

وقال نادي جزيرة كورسيكا في بيان “لاحظ نادي أجاكسيو غياب لاعبه يوسف بلايلي منذ يوم الثلاثاء 25 أبريل. ولم يحضر اللاعب لاستئناف التدريبات بعد مباراة بريست، في مواجهة تصرف اللاعب عقب نهايتها بشكل غير لائق تجاه جماهيرنا وهو ما يدينه أجاكسيو بأقوى العبارات الممكنة”.

وأضاف النادي الفرنسي “في ضوء تلك الحقائق غير الملائمة، فُتحت إجراءات تأديبية”.

ويذكر أن بلايلي نشر صورة عبر حسابه على إنستغرام الجمعة في خاصية “ستوريز” ينعى فيها وفاة عمّه.

ولطالما كان لمسيرة بلايلي (31 عاماً و47 مباراة دولية)، ابن مدينة وهران وصاحب الموهبة اللافتة، محطات انضباطية جدلية مع أنديته السابقة، على غرار الترجي التونسي، اتحاد العاصمة الجزائري، أنجيه وبريست الفرنسيين، الأهلي السعودي وقطر القطري.

وعند وصوله إلى كورسيكا خلال فترة الانتقالات الشتوية، كان لبلايلي الموهوب تأثير إيجابي في بادئ الأمر على أداء أجاكسيو، حيث سجل ستة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة.

لكنه غاب بالفعل عن التدريبات في نهاية مارس، مبرراً ذلك بإصابة في الفخذ خلال مباريات تصفيات أمم إفريقيا مع الجزائر.

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