إيطاليا.. محاولة اغتصاب تطيح بمهاجر مغربي سري

عبد اللطيف الباز - هبة بريس

أفادت مصادر مطلعة أن الشرطة الإيطالية في مدينة ميلانُـو بإقليم لومبارديا، قامت توقيف ، مهاجرا مغربيا مقيما بإيطاليا بطريقة غير شرعية بعد اقتحامه مصعد محطة القطار و انقض على مهاجرة مغربية في وقت متأخر من الليل ومحاولة اغتصابها.

حسب المصادر ذاتها الهجوم المفاجئ للشاب المغربي على السيدة جعلها تنادي عبر إطلاق صفارة الإغاثة، ما دفع المعتدي للفرار إلى وجهة مجهولة، لتتوجه المتضررة صوب مقر مخفر الشرطة لتقديم شكاية في الموضوع.

تحركات الأمنيين مكنت من تحديد هوية المعتدي الذي تم إيقافه و اعترف في محاضر التحقيق بالمنسوب إليه، ليقرر المدعي العام إحالته على القضاء الجالس بالمحكمة الاستئناف بميلانُـو. وكان المتهم قد برر قيامه بهذا الإعتداء بأنه كان خارجا عن وعيه وهو الأمر الذي جعله يحاول اغتصاب فتاة مغربية .

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