بمشاركة أصدقائه.. سعد لمجرد يحضر لحفل طرح جديده بفرنسا
أفادت مصادر جريدة هبة بريس أن النجم المغربي سعد لمجرد يستعد لطرح جديده الفني و ذلك خلال حفل سيقيمه بفرنسا، إذ سيقتصر على الأصدقاء و المقربين فقط.
و أضافت المصادر ذاتها، أن لمجرد قام بدعوة مجموعة من أصدقائه الذين ساندوه في أزمته، إذ سيسافرون للديار الفرنسية خلال الأيام القليلة القادمة.
و جدير بالذكر أن هبة بريس كان لها السبق في كشف تفاصيل أغنية المجرد التي تحمل عنوان “آش خبارك”، و كذا الفنانين المشاركين فيها.
وشاركه في تصوير فيديو كليب جديده الغنائي الذي تميز بالطابع الكوميدي، كل من النجم المغربي عمر لطفي و الفنانة صفاء حبيركو و الفنان الكوميدي رشيد رفيق و الفنانة وصال بيريز.
و جدير بالذكر أن لمجرد أعلن في وقت سابق عن تاريخ طرح جديده الفني عبر حسابه الرسمي بموقع انستقرام قائلا :”الأخبار الزوينة هي أنني أعلن الآن رسميا عن تاريخ طرح الكليب الجديد المغربي “اش خبارك” هو 4 ماي باذن الله، ألحان و کلمات و توزیع و مكس ماستر أخي و عشيري و حبيبي جلال الحمداوي، غناء : حبيب فانزو سعد”.
5 تعليقات
الاخبار ازوينة هي الا اكلستي امعا واليديك شويا راهم اتحرقو عليك بزااااف
الله يوفق اخبار زوينة غير هي واش خرجتي او تولي ولا خرجتي فمرا الله يطلق اللسراح
احدي راسك بزااااف مديرش اتيقا حتا فحد ازمان هدا بركا اعلا واليديك والله الا بقاو فينا بالتوفيق
باز عليك بعدا مكديعش الوقت الواحد هو لي يدير بالمتل العربي الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك بالتوفيق
كالو ناس ازمان هادي الدايا او هادي اعلا عين اعدايا موتو يالعديان