بمشاركة أصدقائه.. سعد لمجرد يحضر لحفل طرح جديده بفرنسا

أفادت مصادر جريدة هبة بريس أن النجم المغربي سعد لمجرد يستعد لطرح جديده الفني و ذلك خلال حفل سيقيمه بفرنسا، إذ سيقتصر على الأصدقاء و المقربين فقط.

و أضافت المصادر ذاتها، أن لمجرد قام بدعوة مجموعة من أصدقائه الذين ساندوه في أزمته، إذ سيسافرون للديار الفرنسية خلال الأيام القليلة القادمة.

و جدير بالذكر أن هبة بريس كان لها السبق في كشف تفاصيل أغنية المجرد التي تحمل عنوان “آش خبارك”، و كذا الفنانين المشاركين فيها.

وشاركه في تصوير فيديو كليب جديده الغنائي الذي تميز بالطابع الكوميدي، كل من النجم المغربي عمر لطفي و الفنانة صفاء حبيركو و الفنان الكوميدي رشيد رفيق و الفنانة وصال بيريز.

و جدير بالذكر أن لمجرد أعلن في وقت سابق عن تاريخ طرح جديده الفني عبر حسابه الرسمي بموقع انستقرام قائلا :”الأخبار الزوينة هي أنني أعلن الآن رسميا عن تاريخ طرح الكليب الجديد المغربي “اش خبارك” هو 4 ماي باذن الله، ألحان و کلمات و توزیع و مكس ماستر أخي و عشيري و حبيبي جلال الحمداوي، غناء : حبيب فانزو سعد”.

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