أمن خريبكة يشهر سلاحه لتوقيف مروج مخدرات

هبة بريس

اضطر مقدم شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خريبكة، مساء أمس الجمعة 28 أبريل الجاري، لإشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء لاستعماله، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، والذي كان في حالة اندفاع قوية وعرض المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وكانت دورية للشرطة قد أوقفت سيدة وفتاة قاصر، تبلغان من العمر 19 و16 سنة، مباشرة بعد تسلمهما من المشتبه فيه كمية من الأقراص المهلوسة ومخدر “البوفا” وسلاحا أبيضا ومبلغا ماليا يشتبه في كونه من متحصلات ترويج المخدرات، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات عن ضبط المعني بالأمر بداخل المستشفى المحلي وهو يتلقى الإسعافات جراء جرح يحمله بالقدم.

وقد أقدم المشتبه فيه على مواجهة عناصر الأمن بمقاومة عنيفة بواسطة أداة حادة وعن طريق افتعال جروح عمدية، الأمر الذي اضطر معه مقدم الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي مكّن من درء الخطر الصادر عن المعني بالأمر وتوقيفه.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة للبحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمدينة خريبكة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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