إيطاليا ترفع الحظر عن “شات جي بي تي”

2023-04-29 / 08:50
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هبة بريس - وكالات

أصبح برنامج “شات جي بي تي” الشهير الذي طورته شركة الذكاء الاصطناعي “أوبن آيه آي” متاحا مجددا في إيطاليا بعد علاج المخاوف الخاصة بالخصوصية.

وقالت هيئة حماية البيانات المعروفة باسم “جارانتي” في بيان إن شركة “أوبن آيه آي” أعادت تشغيل خدمتها في إيطاليا “بتحسين الشفافية وحقوق المستخدمين الأوروبيين”.

وقالت الهيئة إن “أوبن آيه آي” تمتثل الآن لعدد من الشروط التي طالبت بها الهيئة من أجل رفع الحظر الذي فرضته عليها في أواخر مارس الماضي.

وبشكل محدد، قامت “أوبن آيه آي” بتحسين الشفافية على موقعها فيما يتعلق بطريقة معالجة بيانات المستخدم ومنحت المستخدمين حقوق رفض معينة ووضعت حواجز للأطفال أقل من 13 عاما.

وكانت شركة “أوبن آيه آي” المدعومة من مايكروسوفت قد واجهت اتهامات بعدم إبلاغ مستخدميها بالمعلومات التي يتم تخزينها منهم وبعدم امتلاكها لأساس قانوني لحماية وتخزين البيانات.

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