ولاية البيضاء تنفي تردي الوضع الأمني بحي التشارك
نفت ولاية أمن الدار البيضاء، بشكل قاطع، المعطيات غير الصحيحة، والمشوبة بالتهويل، التي أوردها فرع حزب التقدم والاشتراكية بمنطقة سيدي مومن، والتي تحدث فيها عن مزاعم وادعاءات مفادها “تردي الوضع الأمني بحي التشارك” بمنطقة البرنوصي.
وتنويرا للرأي العام، تؤكد ولاية أمن الدار البيضاء أن مراجعة الإحصائيات الجنائية المسجلة في المجال الترابي، الوارد في البيان المنسوب لفرع الحزب المذكور، أكدت عدم تسجيل أي ارتفاع في مؤشرات الجريمة، أو اقتراف أنماط إجرامية مستجدة، أو تنامي الإحساس بانعدام الأمن.
وبلغة الأرقام، فقد سجلت منطقة التشارك المنسوب لها هذه المزاعم، خلال المدة الأخيرة، توقيف وتقديم 57 شخصا أمام العدالة، من بينهم 17 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا تدخل في خانة الجرائم الماسة بالأشخاص والممتلكات.
وإذ تدحض ولاية أمن الدار البيضاء المعطيات غير الصحيحة المنشورة، والتي تمس بالإحساس بأمن المواطنين، وتفتح الباب أمام الاشاعات لأنها لا تنطلق من مؤشرات إجرامية دقيقة تعكس المظهر العام للجريمة، فإنها تؤكد في المقابل بأنها ستدعم كل العمليات والتدخلات الميدانية الرامية لتعزيز الشعور بالأمن، بما يقتضيه القانون من حزم واحترام لحقوق الإنسان.
9 تعليقات
تحية وتقدير للشرطة على خدماتها التي لا تعد ولا تحصى..
لاسف اصبح كل من هب ودب يحمل السلاح الابيض لنشر الرعب في المجتمع..
رجال الأمن هم جنود يعملون ليلا ونهارا من أجل تأمين سلامة المواطنين ويؤجرون على عملهم..
راه السلطة المحلية هي السبب في النظام وهي السبب في السيبة كلشي ساهل عندها الى بغات التنظيم …
تحية وتقدير واحترام للأعين الساهرة على سلامة المواطنين..
تحية خاصة للدرك الملكي والامن الوطني ولحماة الوطن والقوات المساعدة ركائز الامن ..
تحية خالصة لرجال الامن وعلى رأسهم السيد حموشي عبداللطيف..
يجب القيام بعدة حملات أمنية مكثفة لتأمين سلامة المواطنين..
على رجال الامن ان يكثفوا من مجهوداتهم للحد من ظاهرة السرقة والتصدي للمجرمين ..