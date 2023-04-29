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طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-04-29 / 08:08
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تظل الأجواء حارة نسبيا إلى حارة بالمناطق الداخلية الوس‍طى، والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تشكل كتل ضبابية فوق السواحل المحيطية الشمالية والوسطى.

كما ستظهر سحب أحيانا غائمة مع قطرات ورعد محلي بمرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية، إلى جانب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية، والسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 21 و27 درجة بالشمال الشرقي، وشرق الأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي، وستكون مابين 17 و22 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة العليا، فستكون في انخفاض مقارنة بيوم أمس بالشمال والوسط مع بعض الارتفاع بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول سواحل المحيط الأطلسي.

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