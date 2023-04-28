تحويلات مغاربة العالم تفوق 27 مليار درهم عند متم مارس

هبة بريس

أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت ما يقارب 27,11 مليار درهم عند متم شهر أبريل 2023، مقابل 23,37 مليار درهم قبل سنة.

كما أشار المكتب، في مؤشراته الشهرية الأخيرة للمبادلات الخارجية لشهر مارس، إلى أن هذه التحويلات قد سجلت بذلك ارتفاعا بنسبة 16 في المائة (زائد 3,73 مليار درهم) مقارنة بشهر مارس من سنة 2022.

وعلاوة على ذلك، أبرز المكتب فائضا في رصيد مبادلات الخدمات، الذي سجل ارتفاعا بأزيد من 17,2 مليار درهم، ويأتي هذا التزايد نتيجة لارتفاع الصادرات (بزائد 56,4 في المئة أي ما يعادل 60,05 مليار درهم)، وهو تزايد أكبر بكثير من ذلك الذي سجلته الواردات (بزائد 19,9 في المئة أي ما يعادل 26,86 مليار درهم ).

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0