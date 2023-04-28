أبطال إفريقيا .. الوداد إلى نصف النهائي للموسم الخامس على التوالي

2023-04-28 / 21:54
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هبة بريس _ رياضة

تأهل فريق الوداد الرياضي لكرة القدم إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على نظيره سيمبا التنزاني بركلات الترجيح، في مباراة جمعتهما الجمعة 28 أبريل 2023، في ملعب مركب محمد الخامس برسم إياب دور ربع النهائي.

للموسم الخامس على التوالي يتمكن فريق الوداد الرياضي لكرة القدم من بلوغ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الوداد بهدف واحد لصفر، وبالتالي التعادل في النتيجة، قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح التي منحت الفريق الأحمر التأهل لنصف النهائي.

ويواجه الوداد الرياضي في دور نصف النهائي، الفائز من مباراة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي وشباب بلوزداد الجزائري، إذ ستجرى مباراة الذهاب في المغرب يوم 13 ماي 2023، على أن تجرى مباراة الإياب في جنوب إفريقيا يوم السبت 20 ماي 2023.

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