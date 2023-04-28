“الشهب النارية” تجر شخصا للإعتقال بالدار البيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم الجمعة 28 أبريل الجاري، من توقيف شخص وحجز 360 وحدة من الشهب النارية التي يشتبه في حيازتها بغرض استعمالها في أعمال الشغب المرتبط بالرياضة.
وكانت العمليات الأمنية الاستباقية التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية قد أسفرت عن توقيف أحد المنتمين لفصيل مشجعي نادي لكرة القدم، وذلك للاشتباه في حيازته كميات كبيرة من هذه الشهب والمفرقعات النارية التي كانت موجهة للاستخدام خلال مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم التي ستجرى بمدينة الدار البيضاء.
وقد مكنت عملية الضبط والتفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه بحي “عين برجة” بمدينة الدار البيضاء، من حجز 360 وحدة من الشهب النارية المتحصلة عن طريق التهريب.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
9 تعليقات
يجب على الحكومة أن تمنع كليا هذه الشهب النارية لأنها تسبب خطر على المواطنين وبالاخص في الملاعب الرياضية.
تشكراتنا لكل عناصر الأمن للقبض على هذا الشخص الذي كان في حوزته كمية كبيرة من الشهب النارية من أجل القيام بعملية الشغب داخل الملاعب الرياضية حسبنا الله من هؤلاء المفسدين والمجرمين ومخربي ممتلكات الدولة والمواطنين.
نطالب بلجنة المراقبة المستمرة في المحلات التجارية لمنع بيع وشراء هذه الشهب النارية التي تسبب في اندلاع الحرائق سواء في الملاعب الرياضية أو خارجها .
هذه المفرقعات تسبب في بعض الأحيان إلى فقدان البصر وبالاخص الأطفال ، لهذا نطالب من الحكومة أن تضع حدا لهذه الشهب النارية من أجل سلامة ابنائنا منها.
سبحان الله من أجل المال والربح الانسان يخاطر بصحة الآخر ولا يهمه الأمر ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ربما كانت في حوزته لغرد عملية إرهابية تستهدف بعض المدن المغربية ، مثل هؤلاء الإرهابيين يجب معاقبتهم باقصى عوقبة ممكنة..
الشغب في الملاعب الرياضية بجميع أنواعه ونتائجه وخيمة على الجمهور الرياضي لا يتعلق ذلك في المفرقعات بل كذالك في الأسلحة البيضاء داخل الملاعب الرياضية وهذا راجع إلى عدم الأمن بكثرة وأعمال مهامهم.
يجب على السلطات القضائية ان تشدد العقوبات لأن مثل هؤلاء المفسدين والمجرمين يبحثون على المال بأي وجه كان مع الربح الطائل على حساب الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم والمسؤول الوحيد هو الحكومة هي التي تمنح لهم ببيعها .
الضمير غائب عند هؤلاء الأشخاص الذي همهم الوحيد هو جمع الأموال بأي طريقة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.