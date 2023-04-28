شيرين عبد الوهاب تسقط على المسرح خلال حفلها فى دبى

نجلاء مزيان : هبة بريس

تعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب لموقف محرج خلال حفلها بدبي، مساء يومه الجمعة، بعدما سقطت على المسرح.

و علقت شرين قائلة: “بكرة السوشال ميديا هتمسك في لحظة وقوعي على المسرح.. بس ميقعش إلا الشاطر”، ومازحت الفنانة جمهورها، قائلة: “شوفوا رجلي ازرقت إزاي.. هطلب تعويض كبير يلا خلينا نؤمن مستقبل العيال”

وأحيت الفنانة المصرية، حفلا غنائيا جماهيريا في دبي بعد غيابها لمدة طويلة عن الساحة،موجهة رسالة إلى الحاضرين فور صعودها على المسرح، قائلة: “وحشتوني.. خلاص شوشو رجعت.. مش هغيب عنكم تاني أبدًا”.

وغنت النجمة المصرية باقة من اغانيها أبرزها :”كلها غيرانة”، و”خد قلبي مني” و”مش عايزة غيرك إنت”، و”حبه جنة” و”كدة يا قلبي”، و”على بالي” و”آه يا ليل”، وغيرها من الأغاني.

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