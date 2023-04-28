الوداد الرياضي يطيح بسيمبا التنزاني ويتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

2023-04-28 / 21:11
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هبة بريس : رياضة 

تأهل الوداد الرياضي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب فوزه بالضربات الترجيحية على سيمبا التنزاني، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن لقاءات دور الربع.

وسجل السنيغالي بولي سامبو هدف التقدم للوداد الرياضي في الدقيقة 24.

وتأخر الإسباني كارلوس غاريدو، مدرب الوداد الرياضي كثيرا في إجراء التغيرات، إذ لم يجر التغيير الأول إلا بعد مرور 68 دقيقة.

ولجأ الطرفان مباشرة إلى الضربات الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة على وقع فوز الوداد بهدف دون رد، بعدما كان سيمبا قد فاز ذهابا بنفس النيتجة.

وسيلتقي الوداد الرياضي في دور النصف مع المتأهل من مباراة صن داونز الجنوب أفريقي ضد شباب بلوزداد الجزائري.

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