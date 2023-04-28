مانشستر يونايتد يمدد عقد نجمه الأرجنتيني الصاعد غارناتشو

هبة بريس _ رياضة

قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، تمديد عقد موهبته الأرجنتينية أليخاندرو غارناتشو حتى عام 2028.

وأكد النادي الإنجليزي في بيان أنه تم توقيع اللاعب البالغ من العمر 18 عاما على عقد جديد سيبقيه في الـ”أولد ترافورد” للأعوام الخمسة المقبلة

وخطف غارناتشو القادم من أتلتيكو مدريد الأضواء هذا الموسم حين شارك في 31 مباراة رفقة الفريق الأول وهو بعمر الثامنة عشرة، سجل فيها أربعة أهداف.

وغاب غارناتشو عن استاد أولد ترافورد منذ فترة، بداعي الإصابة في الكاحل منذ آذار / مارس.

وسجل اللاعب الواعد خمسة أهداف وقدم ست تمريرات حاسمة في 32 مباراة خاضها هذا الموسم مع الفريق الإنجليزي

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