فريق برلماني يطالب بتوفير أضاحي العيد بأثمنة في متناول المغاربة

هبة بريس _ الرباط

نبهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة إلى ضرورة العمل على ضمان جودة الأضاحي، وتوفيرها بأثمنة في متناول المواطنين المغاربة.

جاء ذلك في سؤالين موجهين لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحدهما كتابي وقعته النائبة ثورية عفيف، والثاني شفوي وقعته النائبة نعيمة الفتحاوي.

وجاء في السؤال أن الشعب المغربي يستعد لاستقبال عيد الأضحى، في ظل وضعية صعبة، تتسم بالجفاف وغلاء الأعلاف والكلأ، وبالارتفاع المهول لأسعار كل المواد والسلع، مما أثر بشكل مباشر وكبير على القدرة الشرائية للمواطنين ومعيشهم اليومي.

وأضافت النائبتان في سؤاليهما، أن المغاربة يولون عيد الأضحى عناية فائقة، ويجتهدون في الاحتفال بهذه المناسبة، من خلال شراء الأضحية اللائقة لأفراد الأسرة، مشيرتين أن مربي الماشية يجمعون على وفرة القطيع الوطني لهذه السنة، غير أن تكلفة الإنتاج مرتفعة جدا مقارنة بالمواسم السابقة، مما ينبئ برفع الأسعار لضمان هامش الربح.

وأوضحت الفتحاوي في سؤالها أن المواطنين متخوفون من ارتفاع أسعار الأضاحي، ووصولها إلى أرقام قياسية، الأمر الذي يثقل كاهلهم، أكثر مما هو مثقل، ويصعب عليهم الحصول على أضحية العيد تليق بقدرتهم الشرائية، حسب تعبيرها

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