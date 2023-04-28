فريق برلماني يطالب بتوفير أضاحي العيد بأثمنة في متناول المغاربة
نبهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة إلى ضرورة العمل على ضمان جودة الأضاحي، وتوفيرها بأثمنة في متناول المواطنين المغاربة.
جاء ذلك في سؤالين موجهين لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحدهما كتابي وقعته النائبة ثورية عفيف، والثاني شفوي وقعته النائبة نعيمة الفتحاوي.
وجاء في السؤال أن الشعب المغربي يستعد لاستقبال عيد الأضحى، في ظل وضعية صعبة، تتسم بالجفاف وغلاء الأعلاف والكلأ، وبالارتفاع المهول لأسعار كل المواد والسلع، مما أثر بشكل مباشر وكبير على القدرة الشرائية للمواطنين ومعيشهم اليومي.
وأضافت النائبتان في سؤاليهما، أن المغاربة يولون عيد الأضحى عناية فائقة، ويجتهدون في الاحتفال بهذه المناسبة، من خلال شراء الأضحية اللائقة لأفراد الأسرة، مشيرتين أن مربي الماشية يجمعون على وفرة القطيع الوطني لهذه السنة، غير أن تكلفة الإنتاج مرتفعة جدا مقارنة بالمواسم السابقة، مما ينبئ برفع الأسعار لضمان هامش الربح.
وأوضحت الفتحاوي في سؤالها أن المواطنين متخوفون من ارتفاع أسعار الأضاحي، ووصولها إلى أرقام قياسية، الأمر الذي يثقل كاهلهم، أكثر مما هو مثقل، ويصعب عليهم الحصول على أضحية العيد تليق بقدرتهم الشرائية، حسب تعبيرها
13 تعليقات
ياربي اتكون امعا الجميع افهاد اللعواشر ياربي
راه بزااااااف اعلينا هادشي اللغلا مزال افكولشي اش من عيد الله ايكون امعانا فهاد العيد انتاع هاد العام
بهذه الأزمة الإقتصادية والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً لا أظن أن المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية ان يشتري الأضحية العيد هذه السنة.
نطالب بالغاء أضحية العيد وذالك راجع عدم القدرة الشرائية للمواطنين..
يجب منع عيد الأضحى لهذا السنة
كنتمناو غير اتنزلونا اشويا من الاسعار التقهرنا اما العيد ربي اكريم او عندو منين
الوضعية جد عسيرة وبالاخص المعيشة القاسية والزيادات المهولة التي يعرفها المغرب لا اظن ان العيد سيكون هذه السنة ..
مع الظروف الصعبة الراهنة التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً زيادة عن ذالك الجفاف الذي يلعب دورا مهما في غلاء العلف..ربنا لطفك بنا.
الله ايكون افعون الفلاح والمواطن العلف غالي السوق الغنم مرتفع اوربي هو لي عالي وعالم نتمناو من الله ايفرحنا او يفرح اوليداتنا
نظرا لانحباس المطر وظروف المواطن المغربي البسيط الذي طالما عانى من مصاعب الحياة بشتى أنواعها نرجوا بإلغاء الأضحية العيد هذه السنة.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وانتهى الكلام.
حتى تمر الأمور الأضحية العيد في ظروف ملائمة للجميع بدون استثناء يجب على الحكومة أن تدعم الطبقة الفقيرة والكادحة والمقهورة والبسيطة في شراء أضحية العيد وادخال السرور والبهجة على وجوه الاطفال واليتامى والارامل والمحتاجين .
غلاء الاسعار الملتهبة والمعيشية القاسية التي يعيشها الشعب المغربي هل يستطيع شراء أضحية العيد التي أصبحت اليوم تشترى باثمنة باهضة ابتدأ من 3000 درهم ؟؟؟؟؟