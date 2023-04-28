ريال مدريد يتلقى “صفعة” قبل مواجهة السيتي بدوري الأبطال

هبة بريس _ رياضة

أعلن ريال مدريد الاسباني، اليوم الجمعة 28 أبريل، عن إصابة صانع ألعابه الدولي الكرواتي لوكا مودريتش في فخذه، ما يهدد مشاركته ضد مانشستر سيتي الانجليزي في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس الملك.

وجاء في بيان على موقع النادي الملكي “بعد الفحوصات التي أجراها لوكا مودريتش. تم تشخيص إصابته في الجزء الخلفي من فخذه الأيسر. سيتم تقييم تعافيه” من دون تحديد موعد عودته.

وخرج مودريتش في الدقيقة 63 خلال المباراة التي خسرها ريال مدريد في الدوري ضد جيرونا 2-4.

وأشارت الصحافة المدريدية إلى أن المتوج بالكرة الذهبية عام 2018 سيغيب عن مباراتي ألميريا السبت وريال سوسييداد الثلاثاء في الدوري.

وتحوم الشكوك حول جاهزيته لنهائي كأس الملك ضد أوساسونا في السادس من ماي المقبل وذهاب نصف نهائي دوري الابطال على ملعب سانتياغو برنابيو في التاسع منه.

ومع تخلفه بفارق 11 نقطة عن برشلونة، يبدو لقب الدوري صعب المنال بالنسبة لريال مدريد، لذا يصب تركيزه للدفاع عن لقبه القاري والظفر بمسابقة الكأس المحلية للمرة الأولى منذ 2014.

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