سيراليون تشيد بريادة العاهل المغربي في تعزيز التعاون جنوب – جنوب

هبة بريس _ الرباط

أشادت سيراليون، اليوم الجمعة 28 أبريل، بريادة الملك محمد السادس ورؤيته المتبصرة التي تروم تعزيز التعاون جنوب – جنوب والتضامن على مستوى القارة الإفريقية.

ونوهت سيراليون، في بيان مشترك صدر عقب انعقاد الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية سيراليون بمدينة الداخلة، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره السيراليوني، دفيد ج.فرانسيس، بالمساهمة الجديرة بالثناء للمملكة المغربية في النهوض بالتماسك، والسلام والرفاه في منطقة اتحاد نهر مانو.

من جهة أخرى، توقف الطرفان عند مستوى تقدم مشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا، الذي سيمكن من إمداد جميع البلدان الساحلية لغرب إفريقيا والساحل المتوسطي بالغاز النيجيري.

كما أعربا عن ثقتهما في أن يمكن هذا المشروع الطاقي الكبير من تحفيز الاندماج الاقتصادي بالمنطقة وأن يعود بالنفع على جميع البلدان المعنية من خلال تحرير مؤهلاتها الصناعية وتقليص عجزها الطاقي.

وذكر البيان المشترك أن فرانسيس جدد، بهذه المناسبة، دعم بلاده الفعال لبلوغ أهداف هذه المبادرة وتسريع تنزيلها.

من جانب آخر، أبرز الوزيران علاقات الأخوة والتضامن المتينة والعريقة التي تربط المغرب وسيراليون، كما أشادا بروابط الأخوة المتميزة والاحترام المتبادل بين قائدي البلدين، الملك محمد السادس وفخامة جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون.

ونوه ناصر بوريطة، يضيف البلاغ، بالتطور الملموس الذي شهدته جمهورية سيراليون في السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس جوليوس مادا بيو، مجددا التأكيد على انخراط المملكة المغربية في المساهمة في الجهود المبذولة من قبل حكومة سيراليون من أجل تعزيز أكبر للتنمية الاقتصادية والبشرية لهذا البلد.

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