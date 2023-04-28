تنظيم النسخة الثانية من الملتقى الكشفي العربي الدامج- الباراجموري 2

هبة بريس

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره وأيده، تنظم الجامعة الوطنية للكشفية المغربية – التي تحظى بالرئاسة المولوية للأمير الجليل مولاي رشيد- بتعاون مع المنظمة الكشفية العربية وبشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل وجهة الرباط سلا القنيطرة النسخة الثانية من الملتقى الكشفي العربي الدامج- الباراجموري 2.

وذلك خلال الفترة الممتدة من 29 أبريل إلى 05 ماي بالمركز الكشفي عبد الكريم الفلوس بالمعمورة / المغرب تحت شعار “كشفية دامجة منصفة ومتجددة” .

سيعرف الملتقى مشاركة أزيد من 350 مشارك يمثلون مختلف الجمعيات الكشفية العربية والدولية، إلى جانب المؤسسات الوطنية المعنية بمجال الدمج وهي : التعاون الوطني، الأولمبياد الخاص المغربي، الأخوية للدرك الملكي، مركز محمد السادس للمعاقين ومجموعة من كشافة ومرشدات الجامعة الوطنية للكشفية المغربية.

وسيشهد برنامج الملتقى تنظيم أنشطة دامجة متنوعة وزيارات لمدن تاريخية كفاس ومكناس والرباط، بالإضافة إلى معارض وخدمات اجتماعية وغيرها.

واعتبارا لأهمية هذا الحدث الكبير في تعزيز صورة الحركة الكشفية الوطنية وإبراز التجربة المغربية الرائدة في مجال دمج الأشخاص في وضعية إعاقة، ستنظم الجامعة الوطنية للكشفية المغربية الندوة الصحفية التي تسبق الانطلاقة الرسمية للملتقى بحضور كل من السيد الأمين العام والمدير الإقليمي للمنظمة الكشفية العربية والسيدين مديرا الشراكات والتعاون وكذا الإعلام والتواصل بالإقليم الكشفي العربي إضافة إلى رؤساء الوفود العربية وممثلي المؤسسات الشريكة الوطنية وذلك يوم الجمعة 28 أبريل 2023؛ على الساعة 18.00؛ بمقر نادي الصحافة بالرباط.

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