الإعلان عن قرب طي ملف “المتضررين من نتائج المحاماة”
دخلت مؤسسة الوسيط، على خط ملف “المتضررين من نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”.
وكشفت مؤسسة الوسيط، في بلاغ لها، عقد لقاء ات مع كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، مشيرة إلى أن خلاصات اللقاء ات الأولى على خلفية التوتر الذي أعقب الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، “اتسمت بالتفاعل الإيجابي والتعبير الواضح عن إرادة السعي المشترك لإيجاد حل يراعي مبادئ العدل والانصاف، في سياق تسوية توافقية ومشروعة”.
وأشار وسيط المملكة، إلى أن اللقاء ات تتواصل مع كل كل المتدخلين، في انتظار استقبال المعنيين بالأمر، في إطار جلسات تسوية ستعقد في غضون الأسابيع القليلة القادمة، من أجل الطي النهائي للملف.
وتحولت نتائج اختبارات المحامين التي أُعلن عنها في بداية يناير إلى قضية رأي عام بعد الكشف عن تضمن لوائح الناجحين أسماء نجل وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي وأقارب له، وأبناء محامين ومسؤولين في وزارة العدل، بالإضافة إلى برلمانيين سابقين وحاليين، وآخرين لم يجتازوا الاختبارات.
بالمقابل، كان لافتاً، رفض وزير العدل فتح تحقيق بخصوص التشكيك في نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، على اعتبار أنه لا يواجه جريمة لكي يفتح فيها تحقيقاً، وأنه يثق باللجنة التي أشرفت على عملية التصحيح الآلي.
تعليق واحد
ونحن ضحايا الوكيل العام السابق بورزازات اب نطالب فقط بمحاسبته ومحاكمته على الضلم الدي الحقه بنا في كل من الرشيدية وتنغير وزاكورة وورزازات وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لاني انا من ضحاياه سنة ٢٠١١بورزازات وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين انشري يا هبة بريس العزبزة