الإعلان عن قرب طي ملف “المتضررين من نتائج المحاماة”

هبة بريس _ الرباط

دخلت مؤسسة الوسيط، على خط ملف “المتضررين من نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”.

وكشفت مؤسسة الوسيط، في بلاغ لها، عقد لقاء ات مع كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، مشيرة إلى أن خلاصات اللقاء ات الأولى على خلفية التوتر الذي أعقب الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، “اتسمت بالتفاعل الإيجابي والتعبير الواضح عن إرادة السعي المشترك لإيجاد حل يراعي مبادئ العدل والانصاف، في سياق تسوية توافقية ومشروعة”.

وأشار وسيط المملكة، إلى أن اللقاء ات تتواصل مع كل كل المتدخلين، في انتظار استقبال المعنيين بالأمر، في إطار جلسات تسوية ستعقد في غضون الأسابيع القليلة القادمة، من أجل الطي النهائي للملف.

وتحولت نتائج اختبارات المحامين التي أُعلن عنها في بداية يناير إلى قضية رأي عام بعد الكشف عن تضمن لوائح الناجحين أسماء نجل وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي وأقارب له، وأبناء محامين ومسؤولين في وزارة العدل، بالإضافة إلى برلمانيين سابقين وحاليين، وآخرين لم يجتازوا الاختبارات.

بالمقابل، كان لافتاً، رفض وزير العدل فتح تحقيق بخصوص التشكيك في نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، على اعتبار أنه لا يواجه جريمة لكي يفتح فيها تحقيقاً، وأنه يثق باللجنة التي أشرفت على عملية التصحيح الآلي.

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