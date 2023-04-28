أكورام لـ”هبة بريس” :”مهمة الوداد أمام سيمبا لن تكون سهلة.. والدعم الجماهيري سيصنع الفارق للأندية المغربية في مباريات الإياب”

هبة بريس : عبد العزيز أرجدال

أكد اللاعب السابق إسماعيل أكورام قدرة فرق الوداد الرياضي والرجاء الرياضي والجيش الملكي على تدارك خسارتها في مباريات الذهاب وتحقيق التأهل إلى المربع الذهبي لمسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وقال أكورام في تصريح أدلى به لموقع هبة بريس :”بكل صراحة فالأندية المغربية لم تقدم المستوى المطلوب خلال مباريات الذهاب، إذ لم يكن لاعبو الأندية الثلاثة جاهزين ذهنيا لمباريات فرقهم، ونحن نعرف جيدا جودة لاعبي كل الفرق، إذ تملك أندية الوداد والرجاء والجيش لاعبين جيدين، لكنهم للأسف لم يظهروا كل ما لديهم في مباريات الذهاب، وعموما فالسقوط ليس عيبا لكن العيب هو عدم النهوض”.

وأضاف اللاعب السابق لحسنية أكادير والإتحاد البيضاوي :”الأغلبية تعتقد أن مهمة الوداد أمام سيمبا التنزاني ستكون سهلة، لكن هذا غير صحيح، وبالنسبة لي فهي ليست مباراة سهلة أبدا، لأننا لا نعرف السيناريوهات التي ستقع في المباراة، إذ يمكن أن تدخل إلى الملعب وتتلقى هدفا مبكرا أو أن يتلقى أحد لاعبيك بطاقة حمراء، لذلك فإن الطاقم التقني للوداد مطالب بتجهيز جميع الخطط والسيناريوهات الممكنة. لكن عموما أنا متفائل بخصوص قدرة الوداد على التأهل لأن الجمهور سيحفز اللاعبين على بذل مجهودات كبيرة وتعويض نتيجة الذهاب”.

وتابع :”بالنسبة للرجاء فإن الفريق لم يظهر بالمستوى المطلوب خلال مباراة الذهاب أمام الأهلي، إذ كنا ننتظر منه مستوى أفضل وأقوى، لأنه أنهى مرحلة المجموعات في الصدارة، وبصم على مسار مميز في دوري الأبطال هذا الموسم، وهو يستحق دور النصف على الأقل، وأعتقد أن الرجاء هو الذي تسبب في خسارته وليس العكس، لأن تفاصيل صغيرة فقط هي التي حسمت نتيجة تلك المباراة، والأهلي تفوق بخبرته وحسم المباراة لصالحه”.

وزاد المتحدث :”الجيش الملكي بدوره لم يظهر المستوى المطلوب في مباراة الذهاب، والمشكل لم يكمن في المدرب ولا اللاعبين، لأن فريق الجيش الملكي يملك لاعبين بجودة عالية، لكن كما قلت من قبل فليس عيبا السقوط بل العيب هو عدم النهوض، والفريق ينتظره شوط ثان بملعبه وأمام جماهيره، وأتمنى التوفيق لجميع الأندية المغربية في مباريات الإياب، والأكيد أن الدعم الجماهيري هو الذي سيصنع الفارق”.

ومعلوم أن إسماعيل أكورام من مواليد سنة 1989 وقد بدأ مشواره مع إستريس الفرنسي، وانضم بعدها إلى حسنية أكادير ثم جاور كلا من أولمبيك الدشيرة وإتحاد الخميسات ووداد تمارة والراسينغ البيضاوي والإتحاد البيضاوي الذي توج معه بلقب كأس العرش سنة 2019.

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