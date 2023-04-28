وصول ثالث طائرة من السودان تقل 154 مواطنا مغربيا وطالبا سينغاليا
حطت، ظهر اليوم الجمعة 28 أبريل، بمطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء ثالث طائرة للخطوط الملكية المغربية تقل 154 مواطنا مغربيا، وطالبا سينغاليا واحدا، قادمين من السودان، وذلك على إثر الأوضاع الأمنية المتدهورة التي يشهدها هذا البلد.
وكان مطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء قد استقبل أول أمس الأربعاء 293 من المواطنين المغاربة قادمين من السودان عبر طائرتين للخطوط الملكية المغربية (136 في الأولى و157 في الثانية) .
وتمت عملية نقل المواطنين المغاربة تنفيذا للتعليمات السامية التي أعطاها الملك محمد السادس لتأمين عودة المواطنين المغاربة وعائلاتهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف.
يذكر أن بلاغا صادرا يوم الإثنين عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أعلن أنه على إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها جمهورية السودان، وتدهور الأوضاع الأمنية في هذا البلد الشقيق، أعطى الملك محمد السادس، تعليماته السامية لتأمين عودة المواطنين المغاربة من هذا البلد.
وأوضح البلاغ أنه طبقا للتعليمات الملكية السامية، قامت مصالح سفارة المملكة المغربية بالسودان، في مرحلة أولى، بتنظيم قافلة برية انطلاقا من العاصمة الخرطوم في تجاه مدينة بورت سودان، استفاد منها أكثر من 200 من المواطنين المغاربة المقيمين بالسودان أو الذين تزامن تواجدهم في هذا البلد مع هذه الظرفية الداخلية الصعبة، مشيرا إلى أن القافلة البرية وصلت بسلام إلى مدينة بورت سودان.
كما أعطى الملك محمد السادس، يضيف البلاغ، تعليماته السامية لتنظيم جسر جوي، بتنسيق مع الخطوط الملكية المغربية، لتأمين عودة المواطنين المغاربة وعائلاتهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف.
وللإشارة، فالسودان تشهد منذ 15 أبريل الجاري اشتباكات دامية بين عناصر الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومناطق أخرى بالبلاد مخلفة وراءها حتى الآن عددا من الضحايا والجرحى.
10 تعليقات
الحمدلله على سلامتكم وألف شكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية شعبيه من سوء ومكروه يصيبهم.
الحمدلله على بلدنا يملؤه الاستقرار والأمان ، اللهم أبعد عنه كل سوء ومكروه يصيبه انك سميع مجيب الدعاء يآرب.
رحم الله كل من توفي بهذه الحرب الأهلية والشفاء العاجل للمصابين بها والحمدلله على سلامة المواطنين المقيمين في السودان الشقيق .
نتمنى في أسرع وقت نهاية هذه الحرب الأهلية والرجوع المهاجرين المقيمين بالديار السودان.
بأمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس اطال الله في عمره حرص جلالته على حياة وسلامة المواطنين المهاجرين في السودان اللجوء إلى وطنهم الأم .
شكرآ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده والمجهودات الجبارة بقوة من أجل سلامة وحماية المواطنين المهاجرين في السودان الشقيق.
ككون مواطن مغربي مقيم بالسودان ارفع أحر التقدير والشكر لكل من ساهم من قريب او بعيد بمساعدة المهاجرين في السودان اللجوء إلى وطنهم بدون عراقيل ومشاكل مرت عملية الرجوع إلى بلدنا في أحسن الظروف.
عاش الملك محمد السادس نصره الله وايده وسدد خطاه على هذه المبادرة الطيبة من أجل سلامة وحماية المواطنين المهاجرين في السودان.
نتمنى اجلاء جميع المغاربة المقيمين في السودان وعودتهم إلى وطنهم سالمين بدون استثناء…
نتخوف ان تصبح السودان الشقيق مثل ليبيا ولبنان وسوريا والعراق .. الحمدلله على سلامة المهاجرين في السودان وعودتهم إلى وطنهم بدون عراقيل.