حيار تستعرض مستجدات “مهن العمل الاجتماعي”

هبة بريس

قالت وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار في كلمتها بمناسبة اللقاء التواصلي حول مهن العمل الاجتماعي في إطار القانون 45.18 ومواكبة برنامج تكوين 10000 عامل اجتماعي في أفق 2030، وذلك في إطار شراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وإعلان مراكش 2020 للحد من كل أشكال العنف ضد المرأة المغربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وذكرت الوزيرة ان هذا الورش المهم الذي مكن في خلال السنة الجامعية 2022-2023 من توفير التكوين بعدد من الجامعات والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي، دخل اليوم مرحلة جديدة تتوج بالتجربة المهنية للطلبة بمؤسسات التعاون الوطني ومع جمعيات المجتمع المدني الشريكة.

كما تم تقديم خلال هذا اللقاء الدراسة التي قامت بها وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة حول تصنيف مهن العمل الاجتماعي ببلادنا وذلك للتحضير لاطلاق مسالك بالجامعات والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي تستجيب لحاجة المجال الاجتماعي ببلادنا وتفتح افاق شغل واعدة للطلبة في المجال الاجتماعي في ظل منظومة الحماية الاجتماعية التي اطلقتها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده.

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