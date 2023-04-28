مدرب الأهلي: الرجاء منافس قوي ويحظى بجمهور كبير

2023-04-28 / 16:12
0
هبة بريس - متابعة

قال مارسيل كولر مدرب الأهلي إن فريقه لا يشعر بالقلق قبل مواجهة مضيفه الرجاء البيضاوي وسط حضور كبير متوقع للجماهير في الدار البيضاء في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم غدا السبت.

وقال كولر في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: “الأهلي قادر على حسم المواجهات الكبرى بخبرة لاعبيه وهناك حالة تركيز شديدة من أجل التأهل للدور قبل النهائي”.

و أضاف: “الرجاء منافس قوي ويحظى بجمهور كبير، لكننا لا نشعر بأي قلق وأداء فريقنا يتطور باستمرار وظهر هذا في النتائج الأخيرة”.

وقال محمد الشناوي حارس وقائد الأهلي إن فريقه متشوق للعب وسط أجواء جماهيرية حماسية في مركب محمد الخامس.

وأبلغ الشناوي الصحفيين “ندرك قوة الرجاء وصعوبة المباراة، نحب الأجواء الجماهيرية ولا نتأثر سلبيا بها، اعتدنا على ذلك ولدينا خبرة التعامل مع هذه الظروف.

وتابع: “لعبت كثيرا في المغرب وأحب هذه الأجواء والجماهير المغربية ويستمتع لاعبو الأهلي بهذه المباريات”.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ريال مدريد يتلقى “صفعة” قبل مواجهة السيتي بدوري الأبطال

ريال مدريد يتلقى “صفعة” قبل مواجهة السيتي بدوري الأبطال

2023-04-28 / 17:41
Photo of أكورام لـ”هبة بريس” :”مهمة الوداد أمام سيمبا لن تكون سهلة.. والدعم الجماهيري سيصنع الفارق للأندية المغربية في مباريات الإياب”

أكورام لـ”هبة بريس” :”مهمة الوداد أمام سيمبا لن تكون…

2023-04-28 / 17:11
Photo of سافر في رحلة مباشرة.. منتخب الفتيان يصل الجزائر

سافر في رحلة مباشرة.. منتخب الفتيان يصل الجزائر

2023-04-28 / 12:27
Photo of قصر المرادية يرضخ للضغوطات و صحف الجزائر تهون من ضربة لقجع القاضية

قصر المرادية يرضخ للضغوطات و صحف الجزائر تهون من…

2023-04-28 / 10:08
Photo of رسميا .. بعثة المنتخب المغربي تتوجه في رحلة مباشرة إلى الجزائر

رسميا .. بعثة المنتخب المغربي تتوجه في رحلة مباشرة…

2023-04-28 / 08:11
Photo of ماراطون الرمال .. إنسحاب المغربيان رشيد المرابطي وعزيز العقاد

ماراطون الرمال .. إنسحاب المغربيان رشيد المرابطي وعزيز العقاد

2023-04-27 / 22:21
Photo of (فيديو) حمد الله يسجل ثنائية ويقود إتحاد جدة لفوز مثير أمام الشباب في الدوري السعودي

(فيديو) حمد الله يسجل ثنائية ويقود إتحاد جدة لفوز…

2023-04-27 / 20:50
Photo of الإصابة تضرب أملاح وتحرمه من إكمال مباراة فريقه ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

الإصابة تضرب أملاح وتحرمه من إكمال مباراة فريقه ضد…

2023-04-27 / 18:30
Photo of البدراوي يحفز لاعبي الرجاء بمنحة كبيرة للإطاحة بالأهلي المصري

البدراوي يحفز لاعبي الرجاء بمنحة كبيرة للإطاحة بالأهلي المصري

2023-04-27 / 18:03
Photo of كاف يعلن تقدم 6 دول بطلبات الترشيح لاستضافة “كان 2027”

كاف يعلن تقدم 6 دول بطلبات الترشيح لاستضافة “كان…

2023-04-27 / 17:27

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق