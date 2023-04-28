مدرب الأهلي: الرجاء منافس قوي ويحظى بجمهور كبير

هبة بريس - متابعة

قال مارسيل كولر مدرب الأهلي إن فريقه لا يشعر بالقلق قبل مواجهة مضيفه الرجاء البيضاوي وسط حضور كبير متوقع للجماهير في الدار البيضاء في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم غدا السبت.

وقال كولر في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: “الأهلي قادر على حسم المواجهات الكبرى بخبرة لاعبيه وهناك حالة تركيز شديدة من أجل التأهل للدور قبل النهائي”.

و أضاف: “الرجاء منافس قوي ويحظى بجمهور كبير، لكننا لا نشعر بأي قلق وأداء فريقنا يتطور باستمرار وظهر هذا في النتائج الأخيرة”.

وقال محمد الشناوي حارس وقائد الأهلي إن فريقه متشوق للعب وسط أجواء جماهيرية حماسية في مركب محمد الخامس.

وأبلغ الشناوي الصحفيين “ندرك قوة الرجاء وصعوبة المباراة، نحب الأجواء الجماهيرية ولا نتأثر سلبيا بها، اعتدنا على ذلك ولدينا خبرة التعامل مع هذه الظروف.

وتابع: “لعبت كثيرا في المغرب وأحب هذه الأجواء والجماهير المغربية ويستمتع لاعبو الأهلي بهذه المباريات”.

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