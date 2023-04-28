سيراليون تجدد التأكيد على دعمها الثابت لمغربية الصحراء

هبة بريس

جددت سيراليون التأكيد، اليوم الجمعة ، على دعمها الراسخ والثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمغربية صحرائها، مشيدة بمصداقية وسمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس وحيد لتسوية هذا الملف.

وقد تم التأكيد مجددا على هذا الموقف في البيان المشترك الذي صدر عقب انعقاد الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية سيراليون بمدينة الداخلة، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لسيراليون، دفيد ج.فرانسيس.

وأكد البيان المشترك أن سيراليون تجدد أيضا دعمها الكامل للدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة كإطار حصري وتوافقي للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي، وكذا للقرار 693 للاتحاد الإفريقي الذي تم اعتماده خلال القمة الواحدة والثلاثين المنعقدة في يوليوز 2018، والذي يدعم رسميا المسلسل الأممي بشأن هذا الموضوع.

كما تشيد سيراليون، يضيف المصدر ذاته، بدينامية الاعتراف الدولي بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، والتي انخرطت فيها طوعا من خلال فتح قنصلية عامة لها بالداخلة في غشت 2021.

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